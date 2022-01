Les chiens de garde se préparent à l’adoption de la cryptographie

Kokila Alagh, fondateur et PDG de Karm Legal Consultants, déclare que les régulateurs financiers des Émirats arabes unis (EAU) tentent d’encourager l’adoption des crypto-monnaies et de la technologie blockchain.

Il a partagé son point de vue sur l’environnement réglementaire aux Émirats arabes unis lors d’une interview plus tôt dans la journée, notant que les chiens de garde du pays adoptent une approche qui crée des opportunités.

À l’heure actuelle, la réglementation cryptographique est divisée entre le continent et les zones franches, qui ont assoupli les régimes fiscaux et réglementaires. La Securities and Commodities Authority (SCA) réglemente les crypto-monnaies sur le continent.

Les zones franches comprennent le Dubai International Financial Centre (DIFC), qui relève de la compétence réglementaire de la Dubai Financial Services Authority (DFSA), Abu Dhabi Global Markets (ADGM), qui est réglementé par la Financial Services Regulatory Authority (FSRA) et le Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), qui relève du champ d’application réglementaire de la SCA.

Dans l’interview, Alagh a noté que SCA a fourni une certitude et des opportunités, des caractéristiques essentielles pour garantir la prospérité des secteurs de la crypto et de la blockchain. Selon lui, cette approche fait de SCA un régulateur progressiste par rapport aux autres organismes de surveillance mondiaux car elle n’a pas ignoré la classe d’actifs naissante en pleine croissance.

Alagh a en outre noté que SCA développe des cadres qui favorisent les industries en plein essor comme le DLT et la blockchain.

S’efforcer de devenir un hub crypto

Les Émirats arabes unis s’avèrent être l’une des juridictions les plus favorables à la cryptographie. Notamment, la FSRA, le régulateur financier de l’ADGM, est devenu le premier à introduire des réglementations cryptographiques dans le pays en 2018.

Selon Alagh, la FSRA est devenue l’un des premiers régulateurs au monde à introduire des réglementations sur les actifs numériques. En conséquence, ADGM est devenu l’une des principales destinations pour les entreprises de blockchain établies.

Parlant de la réglementation des crypto-monnaies au DIFC, Alagh a déclaré que DFSA, son régulateur, est l’un des premiers chiens de garde d’une zone financière libre de premier plan à introduire des réglementations en matière de jetons de sécurité. Il a révélé que les réglementations actuelles de la DFSA se concentrent sur la tokenisation des titres via la blockchain.

Cependant, le régulateur est à la traîne dans la réglementation des crypto-monnaies, des pièces stables et des jetons non fongibles (NFT). Selon Alagh, la DFSA est en train de rédiger des documents de consultation sur les secteurs susmentionnés.

Poursuivant, Alagh a déclaré que DMCC propose des licences spéciales, y compris des fournisseurs de services technologiques DLT et un commerce exclusif de licences de produits cryptographiques. La zone gratuite dispose d’un hub crypto dédié appelé Crypto Oasis. Plus de 130 sociétés de blockchain se sont inscrites auprès de ce centre.

