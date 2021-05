Les chiens de garde sont invités à interdire aux grandes entreprises d’arnaquer des clients fidèles de 4 milliards de livres sterling chaque année | UK | Nouvelles

Le régulateur de la ville a finalement empêché les assureurs d’augmenter toujours les primes de ceux qui s’en tiennent à eux – mais les militants disent que «l’arnaque» augmente également les factures des marchés de l’énergie, des prêts hypothécaires, des téléphones portables et du haut débit. Les champions des consommateurs de Citizens Advice qui ont dénoncé la «pénalité de fidélité» ont salué la répression d’hier contre les compagnies d’assurance – puis ont averti que des mesures sévères étaient également nécessaires ailleurs.

Six millions de clients d’assurance habitation et automobile seraient dans le piège de la fidélité tandis que des millions paient trop cher pour le gaz et l’électricité. Matthew Upton, directeur des politiques chez Citizens Advice a déclaré : « Nous sommes ravis de voir le [Financial Conduct Authority] mettre la barre si haut pour éradiquer cette escroquerie systématique.

“Nous devons maintenant voir une action similaire sur les autres marchés.”

Les assureurs augmentaient régulièrement les factures des clients qui restaient avec eux, mais offraient des remises importantes pour attirer de nouveaux clients.

Les responsables de la FCA ont déclaré hier qu’à partir du 1er janvier de l’année prochaine, les devis de renouvellement pour les assurances habitation et automobile ne pourraient pas être plus chers qu’ils ne le seraient pour les nouvelles affaires.

Le chien de garde admet que cette décision signifiera probablement que les entreprises ne proposent plus d’offres bon marché à certains clients, tandis que l’organisme commercial l’Association des assureurs britanniques (ABI) a déclaré que cela frapperait ceux qui changent souvent de fournisseur.

Mais la FCA estime que les clients économiseront 4,2 milliards de livres sterling sur 10 ans. Il a déclaré que de nombreux assureurs augmentent les prix pour les clients existants chaque année lors du renouvellement par le biais de la « marche des prix ».

Il a donné comme exemple un nouveau client de couverture habitation payant généralement 130 £ par an. Pour la même politique et après être resté dans l’entreprise pendant cinq ans, cela monte à 238 £.

Les nouveaux clients de l’assurance automobile paient généralement 285 £, mais les personnes qui sont avec un fournisseur depuis plus de cinq ans paient 370 £, a déclaré la FCA.

Sheldon Mills, son directeur exécutif pour les consommateurs et la concurrence, a déclaré : « Ces mesures mettront fin aux prix très élevés payés par de nombreux clients fidèles. Les consommateurs peuvent toujours profiter de magasiner ou de négocier avec leur fournisseur actuel, mais ne seront pas facturés plus au renouvellement simplement pour être un client existant.

Il a ajouté: «Nous surveillerons de près l’évolution du marché … et nous assurerons que les entreprises continuent à offrir une valeur plus juste.»

Gareth Shaw, responsable de l’argent au groupe de consommateurs Which ?, a déclaré: «Les entreprises ont utilisé des tactiques de tarification pointues pour attirer les clients avant de les frapper avec des hausses de prix alléchantes … il est donc juste que des mesures soient enfin introduites pour aider à mettre une fin à ceux-ci.

Louise O’Shea, directrice générale de Confused.com, a qualifié cela de « moment décisif pour l’assurance ».

Charlotte Clark, directrice de la réglementation à l’ABI, a déclaré : « Les assureurs soutiennent ces réformes et continueront de travailler en étroite collaboration avec la FCA. Ces recours devraient garantir que tous les clients obtiennent des résultats équitables.

Citizens Advice a déclaré qu’en 2018, huit payeurs de factures sur 10 étaient confrontés à des “prix considérablement plus élevés” pour rester sur place. Le client fidèle moyen a payé 877 £ de trop par an s’il gardait le même fournisseur pour les prêts hypothécaires, l’épargne, le mobile, l’assurance et le haut débit.

Une étude de la FCA a révélé que 800 000 clients hypothécaires payaient en moyenne 1 000 £ par an de plus pour leurs prêts immobiliers que s’ils avaient magasiné. Le régulateur n’a pas encore annoncé de mesures concrètes.

Il y a 11 millions de clients d’énergie sur des tarifs variables standard ou d’autres tarifs « par défaut », beaucoup depuis des années, mais qui paient certains des prix les plus élevés. Le régulateur de l’énergie Ofgem a imposé un plafonnement des prix, mais les recherches ont montré que les clients pouvaient encore économiser 234 £ par an en changeant de produit.