Les chiens peuvent-ils manger des cigales? Les cigales de Brood X préparent un repas pour ces chiots, oiseaux et écureuils

Cette histoire fait partie de Terre à terre, une initiative de rapport Vox sur la science, la politique et l’économie de la crise de la biodiversité.

Pour certains d’entre nous, l’idée de mordre dans une cigale, six pattes et tout, est révoltante – que ce soit frite ou trempée dans du chocolat. Mais beaucoup d’autres Les animaux, des chiens aux poissons en passant par les ratons laveurs, sautent sur l’occasion de grignoter ces insectes ailés, et ils creusent avec impatience alors que des milliards de cigales Brood X éclatent dans certaines parties de l’est des États-Unis et du Midwest. Aucune garniture nécessaire.

Pour les chiens de compagnie, les bestioles croquantes peuvent offrez un sursis à leur nourriture pour chiens terne et quotidienne. Certains chiens sont tellement fous de cigales, en fait, que leurs propriétaires doivent les museler en les emmenant dehors, de peur d’en avaler trop et de souffrir de problèmes gastro-intestinaux.

Les animaux sauvages ont aussi une journée sur le terrain. Les écureuils attrapent les cigales en se précipitant vers le bas des arbres, les poissons les engloutissent en tombant dans les lacs et les ruisseaux, et les oiseaux les arrachent du sol de la forêt.

Remarquablement, alors que les cigales ne voleront au-dessus du sol que pendant quelques courtes semaines – pour s’accoupler et se reproduire – elles peuvent façonner certaines populations d’animaux sauvages pour les années à venir. «Après les émergences, vous avez tendance à obtenir une augmentation de nombreuses populations de prédateurs aviaires apparents», a déclaré Walt Koenig, ornithologue à l’Université Cornell et chercheur zoologiste émérite à l’UC Berkeley, à Vox en avril.

Alors, sans plus tarder, voici une poignée de chiens – et d’oiseaux et d’écureuils – qui se remplissent pendant que la garniture est bonne.

Les canins se foutent des cigales

Les cigales périodiques rampant hors du sol font partie de Brood X, un groupe qui éclate une fois tous les 17 ans lorsque le sol atteint environ 64 degrés. Les scientifiques soupçonnent qu’ils apparaissent tous à la fois comme une stratégie de survie – les prédateurs ne pourraient jamais les consommer tous, de sorte que de nombreux insectes vivront pour s’accoupler et pondre des œufs pour produire la prochaine génération de Brood X.

Quelle que soit la stratégie, il y a beaucoup de choses à faire – et les chiens semblent aimer la prime. «La regarder les manger, c’est comme regarder un humain manger des croustilles, les uns après les autres», a déclaré Kenny Torrella, rédacteur en chef adjoint chez Vox, à propos de son chien, Evvie. Elle est montrée ci-dessous en train de saisir des exosquelettes de cigales sur une clôture à Silver Spring, Maryland.

Le chien de Kenny Torrella, Evvie, appréciant des cigales à Silver Spring, Maryland.Courtoisie de Kenny Torrella

“Une cigale a dormi ici dans la région de DC pendant 17 ans juste pour se faire manger par mon gros corgi nommé Winnie immédiatement une fois qu’il est apparu”, a plaisanté un autre propriétaire de chien sur Twitter.

Il y en a trop, selon le Dr Jerry Klein, vétérinaire en chef à l’American Kennel Club. «Dans la plupart des cas, votre chien ira bien après avoir mangé quelques cigales», a-t-il écrit dans un article de blog. «Cependant, les chiens qui se gorgent de gros insectes croquants trouveront l’exosquelette difficile à digérer et peuvent en subir de graves conséquences», allant des maux d’estomac aux vomissements.

Ces préoccupations ont conduit certains propriétaires à utiliser une muselière sur leurs chiens pour les empêcher d’attraper trop de cigales – comme ce type, Jake. «Jake n’arrêtera pas les bombardements en piqué pour les cigales», a écrit son propriétaire Vincent Intondi sur Twitter. “Alors maintenant, le chien le plus gentil et le plus sympathique du quartier ressemble à Hannibal Lecter.”

Le chien de Vincent Intondi, Jake, avec l’aimable autorisation de Vincent Intondi

D’autres chiens éprouvent un autre type de malheur de cigale.

Un matin plus tôt cette semaine, Ashley Durkin promenait son chien Carmine à Takoma Park, Maryland, lorsque le mélange chihuahua-teckel de 7 ans a englouti sept cigales. Carmine a une supraclusion, il a donc tendance à avoir la bouche sèche, a déclaré Durkin à Vox. Les cigales n’ont fait qu’empirer les choses. «C’était très sec après son voyage ‘buffet’, alors ses lèvres sont restées coincées», a-t-elle déclaré.

Carmine, qui souffre de sécheresse de la bouche, a eu les lèvres collées sur ses dents après avoir mangé plusieurs cigales.Courtoisie d’Ashley Durkin

Les autres chiens ne savent pas trop quoi penser. Prenez ce chiot, ci-dessous, dont la position ludique et large est instantanément reconnaissable par tout propriétaire de chien. (Mon chien, un mélange de berger de 10 mois, passera cinq minutes à courir après une mouche, donc je ne peux qu’imaginer comment il réagirait à une cigale.)

Ensuite, il y a Abbie, le corgi de la rédactrice en chef Laura Hayes à Washington, DC, qui semble particulièrement apprécier la collation lorsqu’elle est au ras du sol.

Abbie, un corgi qui vit à Washington, DC Gracieuseté de Laura Hayes

Brood X peut donner un coup de pouce aux oiseaux à long terme

Dans le règne animal, un estomac plein est un gros problème. Avec plus de nourriture, vous voyez souvent plus de bébés. Il n’est donc pas surprenant que suite à une émergence majeure de cigales comme cette année, vous ayez tendance à augmenter les populations d’oiseaux, a déclaré Koenig.

Un oiseau attrape une cigale périodique à Takoma Park, Maryland.Chip Somodevilla / .

Une analyse co-écrite par Koenig – basée sur 37 années de données démographiques pour 24 oiseaux prédateurs – a révélé que les éruptions de cigales «ont influencé de manière significative» près des deux tiers d’entre eux. Huit espèces, comme le pic à tête rouge et le quiscale commun, ont vu leur population augmenter de 10 pour cent, en moyenne, à la suite de l’émergence des couvées.

Des recherches ont montré que certaines populations d’oiseaux gonflent après l’émergence des cigales.

Fait remarquable, bon nombre de ces effets d’entraînement ont duré des années, a déclaré Koenig. Le nombre de geais bleus, par exemple, était nettement plus élevé, même trois ans après les éruptions de la cigale.

Oh, et n’oublions pas les oiseaux domestiques, comme Lucy, une poule chamoisée qui réside à Takoma Park, dans le Maryland.

Un poulet nommé Lucy attrape une cigale périodique à Takoma Park, Maryland.Chip Somodevilla / .

Un régal pour presque tous les animaux – qu’ils mangent ou non des insectes

Presque tous les types d’animaux se retrouvent dans la aubaine de la cigale, des écureuils aux serpents, que les insectes soient ou non un aliment de base dans leur alimentation. «C’est l’une de mes parties préférées sur le travail sur les cigales périodiques», a déclaré à Vox Louie Yang, un entomologiste à l’Université de Californie à Davis qui a étudié l’écologie des cigales pendant des années. «Vous voyez beaucoup d’animaux sauvages sortir des bois.»

Vous pouvez même appâter des poissons avec eux. «N’importe quel type de poisson prédateur les mangera», a déclaré Eric Hussar, un commissaire de la Pennsylvania Fish and Boat Commission, au Baltimore Sun le mois dernier. «C’est comme un steak pour ces poissons. Comme un gros filet mignon. C’est un spectacle assez incroyable à voir.

Cet écureuil a attrapé l’un des insectes alors qu’il rampait sur un arbre à Washington, DC.Chip Somodevilla / .

Certains experts ont également suggéré que les populations de rats pourraient gonfler après l’émergence de Brood X. D’autres insectes auront également un repas.

Les fourmis charpentières se régalent d’une cigale périodique morte à Takoma Park, Maryland.Chip Somodevilla / .

Et de plus en plus d’humains semblent se réchauffer à l’idée de manger des cigales. Connues pour être fades avec un goût subtil d’asperges, les cigales ont longtemps été consommées à travers les cultures. De plus, les insectes, en général, sont considérés comme une source de protéines respectueuse de l’environnement par rapport à la viande traditionnelle (ils nécessitent beaucoup moins d’aliments, d’eau et de terres).

Alors peut-être envisagez de rejoindre votre chiot et essayez-le! Je dois dire que ces cigales épicées au maïs soufflé ne sont pas à moitié mauvaises.