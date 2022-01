Les chiens renifleurs de COVID maintiennent les concerts sur la bonne voie en 2022

Crédit photo : Luzelle CockburnVous voulez voir Metallica, les Black Keys, Tool ou Eric Church cette année ? Vous pouvez rencontrer ces chiens renifleurs de COVID qui font voyager les artistes.

Les sites, les promoteurs et les organisateurs font de leur mieux pour assurer la sécurité de tous. Les masques N95, le désinfectant pour les mains, les vaccins et les tests négatifs n’ont cependant pas complètement arrêté la propagation. Désormais, les visites se tournent vers les chiens renifleurs de COVID comme les bergers allemands et les Labrador retrievers pour les aider à rester en sécurité. Ces chiens sont spécialement dressés pour détecter les traces du virus chez les membres d’équipage.

« Jusqu’à présent, touchez du bois, les chiens l’ont fait sortir du parc », a déclaré John Peets de Q Prime à Rolling Stone. Q Prime gère Eric Church et Metallica. « Nous n’avons eu aucun chien qui manque à personne. » Church a utilisé les chiens lors de sa tournée d’automne aux États-Unis. Pendant ce temps, Metallica a embauché les chiens pour des spectacles d’automne à Fort Lauderdale et à Atlanta, ainsi que pour leur concert du 40e anniversaire à San Francisco.

Eric Church donne le coup d’envoi de l’étape 2022 de sa tournée Gather Again au Nebraska. À ses côtés se trouvent quatre bergers allemands entraînés à détecter le COVID. Le groupe de heavy metal Tool utilise une autre équipe de chiens lorsqu’il commence sa tournée dans l’Oregon. Des groupes country comme Ashley McBryde et les frères Osborne ont également l’intention de recruter des chiens renifleurs de COVID pour leurs activités de tournée.

Il y a actuellement 12 chiens renifleurs de COVID en rotation lors de concerts, avec sept ou huit autres en formation.

Le président de Bio-Detection K9, Jerry Johnson, a travaillé avec des équipes de chiens en Irak et en Afghanistan dans les années 2000, il savait donc que les chiens étaient capables de détecter de faibles traces. On apprend aux animaux à renifler les mains et les pieds des gens. S’ils détectent des traces du virus, ils le signalent en s’asseyant.

Comment fonctionnent les chiens renifleurs de COVID lors des concerts ?

Johnson a déclaré à Rolling Stone qu’il n’était pas autorisé à discuter des détails exacts du nombre de personnes signalées. Mais le processus fonctionne puisque les chiens se sont assis pour deux personnes séropositives au COVID de la tournée Eric Church.

« Tout le monde au quai de chargement se fait renifler », confirme un directeur de production pour la tournée de l’église. « Nous leur avons demandé de recruter quelques gars locaux qui pensaient qu’ils étaient négatifs. Ensuite, ces gars sont allés passer un test PCR, et il est revenu qu’ils étaient positifs. »

Mais la variante Omicron est légèrement différente, selon Johnson. Il se localise dans les passages bronchiques, les chiens doivent donc renifler des masques pour le détecter. N’oubliez pas que si vous assistez à un concert où sont employés des chiens renifleurs de COVID, ce sont des chiens de travail.

« Ils n’aiment pas que les chiens deviennent trop amicaux avec les gens », a déclaré Peets à Rolling Stone. «Cela les déstabilise. Ces chiens sont très demandés.