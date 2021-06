Les chiens sont nés amis avec les gens

06/06/2021 à 10:00 CEST

Les chiots chiens ont la capacité d’interagir avec les gens à un très jeune âge sans aucune expérience ou formation préalable en raison de leur génétique, selon une étude de l’Université de l’Arizona aux États-Unis.

La recherche a permis de déterminer que les chiots réagissent au regard social humain à un très jeune âge, avant même d’avoir une expérience antérieure avec les humains.

Une des choses qu’ils ont trouvées est que, même faisant partie d’une portée de nouveau-nés, les chiots interagissent avec les humains après la première rencontre : ils suivent les instructions qui leur sont données pour trouver de la nourriture.

Les chercheurs attribuent cette empathie des chiots chiens avec les humains au fait que plus de 40 pour cent de leur capacité naturelle à suivre les instructions humaines s’explique par l’héritabilité génétique.

La génétique détermine également le langage visuel que les chiots peuvent établir avec les humains lors de l’exécution d’une tâche.

Selon l’auteur principal de cette recherche, Emily E. Bray, dans un communiqué, les niveaux d’implication génétique des chiots chiens dans leur empathie avec les humains sont très similaires à l’héritabilité de l’intelligence dans notre espèce.

Communication sociale

Communication socialeLes chercheurs ont évalué les réactions de 375 chiots pendant huit semaines alors qu’ils effectuaient les mêmes tâches.

Ils ont utilisé des données d’observation collectées entre 2017 et mi-2020, puis ont construit un modèle statistique qui compare les facteurs génétiques et environnementaux chez les chiens qu’ils ont testés, en tenant compte de la race, du sexe, de l’âge et du lieu d’élevage de chacun.

La première chose qu’ils ont appréciée est que la communication sociale par les gestes et le contact visuel était quelque chose de naturel pour les chiots dès les premiers instants de leur vie.

Cependant, les signaux de communication sociale ne fonctionnent que lorsqu’une personne initie l’interaction, s’adressant au chiot d’une voix aiguë, mettent en garde les chercheurs.

Si cela ne se produit pas, les chiots ne se tournent pas vers les gens pour savoir où se cache la nourriture.

Cette étude confirme des preuves antérieures selon lesquelles les très jeunes chiens partagent la même volonté de coopérer et de communiquer que les bébés humains.

Sujet connexe : Les chiens reconnaissent les émotions humaines

Quelque nouveau

Quelque nouveauEn même temps, cela apporte quelque chose de nouveau : jusqu’à présent, l’influence génétique qui pouvait être à l’origine de ce comportement était inconnue.

Ce que cette nouvelle recherche a cherché est de mieux comprendre comment les chiens pensent et comment ils résolvent les problèmes, comment leurs capacités se développent et changent au fil du temps, ainsi que de déterminer comment la génétique et les expériences individuelles contribuent à ces changements.

Tous les chiens analysés dans cette recherche avaient également une histoire de reproduction extrêmement similaire et un pedigree connu remontant à plusieurs générations.

“Par conséquent, nos découvertes pourraient indiquer une partie importante de l’histoire de la domestication, en ce sens que les animaux ayant une propension à communiquer avec notre propre espèce auraient pu être sélectionnés parmi les populations de loups qui ont donné naissance aux chiens”, selon Bray .

Les prochaines étapes

Les prochaines étapesLa prochaine étape de la recherche consistera à déterminer si les chiots peuvent identifier certains des gènes spécifiques qui contribuent aux comportements sociaux.

L’équipe collecte actuellement des données cognitives et des échantillons de sang de chiens adultes pour une étude d’association à l’échelle du génome, qui visera à identifier des marqueurs génétiques associés aux comportements sociaux.

Les chercheurs surveilleront également pour voir si la performance sur l’une des tâches sociales à huit semaines prédit la réussite de l’obtention du diplôme en tant que chien d’assistance.

Référence

RéférenceSensibilité émergente et hautement héréditaire à la communication humaine chez le chien. Emily E. Bray 7 et al. Current Biology, 03 juin 2021. DOI : https : //doi.org/10.1016/j.cub.2021.04.055

Photo du haut : Helena Sushitskaya sur Pixabay