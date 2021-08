Les chiffres astronomiques du nouveau contrat de Joel Embiid avec les Philadelphia 76ers

Joël embiid a reçu un contrat stellaire de 76ers de Philadelphie, qui donne tout pour tout pour retenir le Camerounais sur le long terme et construire autour de lui. Un total de 196 millions de dollars en 4 ans C’est ce que percevra l’un des meilleurs centres de la NBA, ce qui signifie qu’il sera lié aux Sixers jusqu’à la saison 2026/27, au moins. À ces chiffres, il faut ajouter les 65 millions de dollars qu’il recevra cette saison, étant un contrat garanti et avec Player Option l’année dernière. Aujourd’hui âgé de 27 ans, Joel parie tous ses espoirs de créer un héritage et de gagner une bague aux Sixers, qui devront répondre par des signatures importantes pour offrir de la compétitivité et des garanties de succès à l’équipe, comme l’a révélé ESPN.