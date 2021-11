Les chiffres d’adoption de la cryptographie en Inde pourraient être « exagérés », selon le gouverneur de la RBI

Le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI) estime que le nombre d’Indiens qui investiraient dans la crypto pourrait être « exagéré ».

Shaktikanta Das a déclaré qu’il n’était « pas si sûr des chiffres cités », dans une interview, qui faisait partie du BFSI Insight Summit du journal financier Business Standard mercredi. « Avec une confiance raisonnable, je pense que le nombre de participants à le marché de la cryptographie semble quelque peu exagéré », a-t-il déclaré, mais a admis que la RBI n’a pas une vision complètement claire car il s’agit d’un secteur non réglementé. Das a ajouté que 70% ou plus des participants n’avaient investi qu’environ 1 000 à 3 000 INR (13 $ – 40 $). Le gouverneur de la banque centrale répondait aux récentes suggestions selon lesquelles l’adoption de la cryptographie était parmi les plus élevées au monde, avec quelque 7,3% de la population possédant une crypto-monnaie. La crypto-monnaie est une « très sérieuse préoccupation » pour la RBI en raison de questions macroéconomiques et stabilité financière, avait précédemment déclaré Das dans l’interview. Le gouvernement indien semblait sur le point d’introduire une législation interdisant purement et simplement la cryptographie plus tôt cette année, mais cette position s’est depuis adoucie avec des suggestions selon lesquelles la cryptocu La monnaie serait réglementée comme une classe d’actifs comme les matières premières.

Lire la suite: Le plus récent Crypto ‘Unicorn’ CoinSwitch Kuber de l’Inde en pourparlers avec le gouvernement sur la réglementation: rapport