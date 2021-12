Les chiffres de croissance du T2 masquent des faiblesses

De plus, à Rs 19,48 lakh crore, le PFCE reste inférieur à celui des Q2FY21 et Q2FY20.

Les chiffres de croissance du PIB à 8,4% en GA et de la VAB à 8,5% en GA, pour le trimestre de septembre, sont encourageants mais pas assez bons pour justifier une célébration. Alors que les prévisions de croissance annuelle de 8,3 à 8,4 % étaient peut-être proches, la plupart des économistes étaient loin des détails ; ils avaient noté de meilleurs chiffres dans les secteurs manufacturier et des services et beaucoup moins de croissance dans le secteur agricole. En réalité, c’est l’agriculture qui a connu une croissance intelligente de 4,5% en glissement annuel et une croissance inattendue, grâce à une croissance de 3% au T2FY21.

En revanche, l’industrie et les services n’ont connu qu’une reprise modeste. Hors agriculture, foresterie et pêche, et administration publique, défense et autres services, la croissance de la VAB aurait été beaucoup plus lente de 7,5%.

À Rs 35,73 lakh crore, la production, au cours du trimestre de septembre, est un peu plus élevée que le Rs 35,62 crore lakh signalé au T2FY20. Mais cela masque plusieurs faiblesses. Les principaux moteurs de l’économie – les dépenses de consommation finale privée ou PFCE – ne rebondissent pas aussi vite qu’on aurait pu l’espérer. A 8,6% en GA, la croissance du PFCE est modeste, puisqu’il sort d’une base très faible de – 11,2% au T2FY21. De plus, à Rs 19,48 lakh crore, le PFCE reste inférieur à celui des Q2FY21 et Q2FY20.

Encore une fois, on ne sait pas non plus dans quelle mesure l’inflation – des prix plus élevés – a poussé l’agrégat à la hausse et quelle est la croissance du volume. Néanmoins, il est évident qu’il y a une reprise des dépenses de consommation et le rythme s’accélérera probablement au cours du trimestre de décembre grâce aux dépenses pendant la période des fêtes.

Malheureusement, cependant, la croissance des salaires reste modérée à la fois dans les zones rurales et urbaines de l’Inde, même si le chômage reste élevé. À moins que le secteur des services ne se développe plus rapidement, les problèmes d’emploi persisteront. Des segments tels que la construction et le segment comprenant le commerce, l’hôtellerie et les transports n’ont pas été à la hauteur des attentes ; la construction a augmenté de 7,5 % en glissement annuel, grâce à une contraction de 7,2 % au cours du trimestre correspondant de l’exercice 21.

Le cluster du commerce, des hôtels et des transports est en baisse de 9 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie et pourrait continuer à sous-performer jusqu’au début de l’exercice 23. Ces segments de l’économie ont besoin de voir beaucoup plus de rebond pour que le marché du travail s’améliore, en particulier les emplois dans le secteur informel.

En effet, étant donné que les investissements, notamment du secteur privé, devraient rester atones pendant longtemps, le secteur des services a besoin de se relancer. Le secteur des services informels a été durement touché et a entraîné un énorme chômage. La formation brute de capital fixe (FBCF) a peut-être augmenté de 11% en glissement annuel au cours du trimestre de septembre, mais cela résulte d’une contraction de 8,6% en glissement annuel au T2FY21. Les dévolutions initiales aux États les aideront à dépenser en dépenses d’investissement.

La croissance dans le secteur manufacturier a été lamentable de 5,5% en glissement annuel en raison des contractions au cours du T2FY21 et du T2FY20. Certes, les pénuries d’intrants sont en partie à blâmer, mais c’est sans doute préoccupant du point de vue de l’emploi. Les dépenses de consommation finale du gouvernement ont également été décevantes, n’augmentant que de 8,7% en glissement annuel sur une base faible de – 24% au T2FY21.

L’univers des sociétés cotées se porte bien ; pour un univers de 2 500 entreprises (hors banques et services financiers), la somme de l’Ebitda et des salaires, un indicateur de la VAB, a augmenté de 23% au cours du trimestre de septembre. Cependant, à l’exception de quelques secteurs comme l’informatique, le BFSI et la santé, les entreprises indiennes n’embauchent pas. Alors que la croissance du PIB peut encore atteindre 9-9,3% cette année-là, la croissance au cours de l’exercice 23 sera beaucoup plus lente étant donné que l’effet de base se serait estompé ; à ce stade, compte tenu des tendances modérées de la consommation et des salaires, et des perturbations du côté de l’offre sous la forme de pénuries d’intrants, même 6 % seraient une demande. Et Omicron pourrait jouer les trouble-fêtes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.