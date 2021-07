Les chiffres de Djokovic, le favori pour remporter Wimbledon

07/05/2021

Le monde du tennis a actuellement un dominant clair dans la figure du Le joueur de tennis serbe Novak Djokovic. Le droitier a balayé cette année, réussissant à remporter son deuxième Roland-Garros après avoir battu un Nadal qui ne pouvait rien faire pour défendre le titre. Cependant, l’un des tournois préférés de Djokovic est Wimbledon, qui se déroule en ce moment, étant ainsi l’une des tables dans lesquelles il se sent le plus à l’aise pour jouer des matchs.

C’est pourquoi le numéro un mondial il est en position d’être le favori pour remporter le trophée. Ainsi, on peut voir qu’il a battu tous ses rivaux avec solvabilité.

Au premier tour, il a affronté Draper, qu’il a battu de manière décisive 4-6, 6-1, 6-2, 6-2. Plus tard, ce serait au tour de Kevin Anderson, qu’il a battu 6-3, 6-3 et 6-3 et enfin à Wimbledon, il a battu Kudla 6-4, 6-3 et 7-6.

A) Oui, Novak Djokovic mène son duel en huitièmes de finale aujourd’hui après avoir gagné lors des tours précédents.