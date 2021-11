Les chiffres de Ferrari suggèrent McLaren en hausse de 0,05 seconde au Grand Prix du Brésil

Après avoir pris l’avantage dans la bataille pour la troisième place au Mexique, Charles Leclerc se méfie d’une riposte de McLaren au GP du Brésil de ce week-end.

La dernière fois lors du Grand Prix du Mexique, Ferrari a marqué 18 points contre celui de McLaren, transformant son déficit dans la course à la troisième place du championnat des constructeurs en un avantage de 13,5 points.

C’était un bon résultat pour la Scuderia même si le patron de l’équipe Mattia Binotto était un peu inquiet que leur écart avec les deux premières équipes, Red Bull et Mercedes, ne se creuse sur une piste où il s’attendait à ce qu’il se réduise.

Mais alors que l’objectif ultime de Ferrari est de retrouver le rythme du duo de tête, l’objectif immédiat de cette saison est de battre McLaren à la troisième place.

Avec quatre courses à disputer, 107 points en jeu, tout pourrait encore arriver car Ferrari et McLaren ont été au coude à coude pendant une grande partie de la saison, allant même jusqu’à la pause estivale à égalité de points.

McLaren a pris une avance de 17,5 points après le Grand Prix de Russie, Ferrari commençant à récupérer cela en Turquie, la première des trois courses consécutives au cours desquelles ils ont devancé McLaren.

Leclerc estime que c’est l’équipe de Woking qui pourrait sortir en tête du Grand Prix du Brésil ce week-end.

« Pas grand-chose vraiment », a-t-il déclaré au site officiel de la F1 lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait confiant quant au tampon de points de Ferrari.

« Nous devons encore tout faire parfaitement, c’est toujours très proche. Nous nous attendons à ce que McLaren soit fort, voire un peu plus fort que nous ici.

« Nous devons vraiment nous concentrer sur nous-mêmes, tout faire parfaitement jusqu’à la fin de la saison, mais c’est vrai que nous sommes aussi dans un bon moment pour l’équipe.

« Nous avons assez bien progressé lors des cinq, six dernières courses, ce qui est bien et nous [closed] reculer la distance qu’il y avait entre McLaren et nous, donc ça a l’air bien.

Son coéquipier Carlos Sainz convient que McLaren pourrait avoir le dessus sur le circuit d’Interlagos, les chiffres de Ferrari suggérant que cela pourrait être d’un demi-dixième de seconde.

« Nos chiffres le disent, c’est pourquoi Charles, je suppose, l’a mentionné », a-t-il déclaré.

«Nous avons nos simulations et nos attentes des sims et en raison des caractéristiques de la piste et de tout cela, nous les avons mis environ un demi-dixième devant nous – pas beaucoup plus que cela.

« Maintenant… ça pourrait être un dixième ici ou un dixième là, en haut ou en bas. Ça doit être serré, c’est sûr, et je pense que ça rend ça plus excitant et évidemment avec le podium de Gasly en 2019 [in Brazil], AlphaTauri devrait également être dans le mix », a-t-il expliqué.

« C’est tellement serré que je pense que ça va être une belle bataille jusqu’à la fin de l’année. »

