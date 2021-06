Les chiffres de Jordi Alba à ses débuts en tant que capitaine de l’équipe espagnole

15/06/2021

Le à 13:14 CEST

Jordi Alba était chargé de porter le brassard de capitaine de l’équipe nationale espagnole aux débuts de la ‘Roja’ en Eurocopa. Le non-appel de Sergio Ramos et le retrait de Sergio Busquets en raison de son positif au coronavirus ont provoqué le latéral gauche du Barça, qui avec celui de ce lundi contre la Suède en ajoute déjà 73 matchs avec l’équipe nationale, était chargé de « signaler » l’équipe de Luis Enrique.

Bien que lors de la réunion précédente, il a avoué qu’il est très clair que sa capitainerie est circonstancielle et qu’il souhaite que Busquets revienne en équipe nationale dès que possible, Jordi Alba était le leader sur le terrain. Il n’était pas trop précis dans les centres et n’a pas eu sa profondeur pour se refléter sur le tableau de bord, mais il a beaucoup participé. Il a joué près de l’ailier contre le bloc bas (et impénétrable) de la Suède et s’est continuellement associé à ses coéquipiers, notamment avec Pedri et Dani Olmo.

Le défenseur poignardé du Barça a mis fin à l’engagement avec 148 interventions, 121 passages (quatre clés) avec un taux de réussite de 90 %, deux occasions de danger générées Oui cinq balles divisées gagnées. Il a également fait 21 défaites, la plupart dans le champ opposé et dans la tentative de qualifier les attaquants de la «Roja». Il n’a pas cessé de regarder le but rival, de chercher le débordement et d’essayer d’atteindre la ligne de touche. Malheureusement pour les intérêts de Luis Enrique et les siens, la persistance de L’Hospitalet n’a pas obtenu de prix.

Les prochaines heures seront capitales pour savoir si Sergio Busquets arrivera à l’heure ou non pour la deuxième journée de la phase de groupes de l’Eurocup, dans laquelle l’Espagne affrontera la Pologne (samedi à 21h00). Jusqu’à ce que Badia ne laisse pas le virus derrière lui, Jordi Alba continuera de porter le brassard de capitaine. Il fera mieux ou moins bien sur le green, mais la réalité est qu’hier il a montré qu’il est bien conscient de sa responsabilité qui porte la charge.