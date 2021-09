Les chiffres de José Altuve lors des 15 derniers matchs

le vénézuélien José Altuve a enregistré votre nombres acceptable dans les 7 derniers engagements de la Astros de Houston à Grandes ligues.

Altuve Il n’a pas eu les meilleurs records de club lors de ses dernières apparitions au chapiteau, mais ce n’est pas une raison pour dire qu’il a eu une mauvaise saison avec Houston.

Au contraire, José Altuve a montré qu’il n’a pas besoin d’appareils technologiques pour frapper, puisqu’il est un frappeur naturel fait pour n’importe quelle circonstance du jeu dans le MLB.

Chaque frappeur a des hauts et des bas. Les 7 derniers matchs du Vénézuélien n’ont pas du tout été bons pour ce que les fans de son organisation ont l’habitude de voir. Le joueur de deuxième but de la Astros Il a une moyenne de 0,222, un point produit, quatre buts sur balles et six coups sûrs.

Cependant, il a été à la base et a contribué à son organisation qui se bat aujourd’hui pour se qualifier pour les séries éliminatoires du Big Show. La franchise occupe la première place de la division Ouest de la Ligue américaine avec 79 victoires et 56 défaites, son poursuivant le plus proche est les Mariners de Seattle, qui sont à 5 matchs et demi.

Pour sa part, José Altuve dans la saison en cours de la Grandes ligues Il a une moyenne de .271, 68 points produits, 25 circuits et un .814 OPS.