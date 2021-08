Les chiffres de Kawhi sont déjà connus : 176 millions en 4 ans

in

L’attaquant vedette Kawhi Leonard poursuivra quatre saisons de plus avec les Clippers de Los Angeles après avoir renouvelé un contrat jeudi pour un salaire maximum de 176,3 millions de dollars. L’accord comprend également une option de joueur de quatrième année qui pourrait permettre à Leonard de revenir sur le marché des agents libres.

Leonard avait auparavant refusé son option de joueur de 36 millions de dollars la saison prochaine pour devenir agent libre. Il a dit à l’équipe vendredi dernier qu’il reviendrait avec les Clippers., qui a mis fin à l’affaire près d’une semaine plus tard.

L’équipe de Los Angeles après avoir conclu l’accord avec Leonard a réitéré qu’il était un joueur de franchise qui avait montré un engagement et une éthique peu commune dans leur lutte pour atteindre les mêmes objectifs qui sont au sein de l’organisation.

Leonard, 30 ans, devrait manquer beaucoup de temps cette saison alors qu’il revient de la chirurgie à réparer un ligament croisé antérieur droit partiellement déchiré qui l’a empêché de participer aux huit derniers matchs des Clippers en séries éliminatoires. L’équipe de Los Angeles a réitéré que le rétablissement complet de Leonard est la plus grande préoccupation et que, par conséquent, personne ne va précipiter quoi que ce soit.

Leonard aurait pu signer une prolongation de 187 millions de dollars sur quatre ans s’il avait opté pour les 36 millions de dollars qu’il devait gagner au cours de la saison 2021-22. Mais il a opté pour le libre arbitre. En retour, Leonard a choisi un contrat à plus long terme plutôt que de signer potentiellement un contrat de 82 millions de dollars sur deux ans. avec une option de joueur en 2022-2023 et redevenant agent libre en 2022, ce qui l’aurait rendu éligible pour signer un contrat maximum de cinq ans et 235 millions de dollars avec les Clippers.

Malgré sa blessure, Leonard, double joueur le plus utile (MVP) des finales NBA, est resté connecté aux Clippers, rejoindre d’autres vétérans comme Paul George et Reggie Jackson qui ont assisté aux deux premiers matchs des Clippers cette semaine à la ligue d’été à Las Vegas.

Les Clippers sont passés cette intersaison gardant son noyau en grande partie intact après avoir atteint sa première finale de Conférence Ouest la saison dernière, re-signant Leonard, Jackson et l’attaquant français Nicolas Batum.

Serge Ibaka a choisi de revenir à la deuxième année de son contrat, et l’équipe a ajouté l’attaquant joueur autonome Justise Winslow pour aider à combler le vide créé par la blessure au genou de Leonard. qui la saison dernière avait des moyennes de 24,8 points; 6,5 rebonds et 5,2 passes décisives en 52 matchs de la ligue lors de sa deuxième année avec les Clippers. Son arrivée a donné naissance aux cinq choix de première ronde échangés, le garde canadien Shai Gilgeous-Alexander et l’attaquant italien Danilo Gallinari au Thunder d’Oklahoma City pour George.

Les Clippers ont maintenant signé avec Leonard et George des contrats à long terme. George a signé une prolongation de 190 millions de dollars sur quatre ans en décembre dernier. Les deux stars des Clippers ont des options de joueur dans leurs contrats pour la saison 2024-25.. C’est également la même saison que les Clippers prévoient de déménager dans leur nouvelle arène à Inglewood, en Californie.

Avant la blessure au genou de Leonard, les Clippers avaient un aperçu de leur potentiel avec Leonard et George jouant leur meilleur basket ensemble lors de la phase éliminatoire. Leonard a une moyenne de 30,4 points; 7,7 rebonds et 4,4 passes décisives tout en atteignant 57,3% de field goal lors des 11 matchs éliminatoires. George a placé sa contribution à 26,9 points; 9,6 rebonds et 5,4 passes décisives lors des playoffs.