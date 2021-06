Les chiffres de la France, l’un des favoris pour remporter l’Euro 2020

in

25/06/2021 à 9h03 CEST

Est Euro 2020 c’est assez inhabituel. Pour commencer, il est célébré en 2021 en raison de la situation dérivée de COVID-19. Cependant, ce n’est pas la seule unicité. Les deux équipes favorites de gagner ce concours ils n’ont pas été capable de gagner tous ses matchs.

En fait, dans le cas de la France, ils n’ont pu gagner qu’un seul match et avec un maigre 1-0. Ces résultats ont fait des doutes sur l’efficacité de l’équipement commencent à surgir. Même si à sa décharge il faut dire que l’équipe nationale n’a pas eu la tâche facile puisqu’elle s’est retrouvée dans le groupe le plus complexe de tout le classement.

Cependant, leurs chiffres contre l’Allemagne, où ils n’ont trouvé le but qu’une seule fois (le temps du but) ou avec le Portugal, où ils n’ont encaissé (dans un 2-2) que cinq tirs au but, ont ébranlé l’image des Gaulois comme une sélection inébranlable.

C’est la deuxième sélection la plus chère de tout le Championnat d’Europe, juste derrière l’Angleterre, mais leurs étoiles semblent ne pas se comprendre. Même ainsi, leurs rivaux directs ne font pas particulièrement bien non plus, il faut donc s’attendre à ce que la France continue de progresser dans le classement jusqu’à ce qu’ils atteignent une supposée finale.

Pour l’instant la prochaine étape sur la route est de vaincre la Suisse ce week-end, une sélection qui semble a priori assez simple pour l’équipe de France.