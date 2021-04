Dans un rapport déposé par CNBC, cependant, il est noté que les dirigeants d’AT & T attribuent à Godzilla vs Kong le film qui a attiré le plus grand public sur le service de streaming pour le trimestre – bien qu’il soit également en salles et qu’il ne soit arrivé que le 31 mars. Selon CNBC, WarnerMedia (qui appartient à AT&T) a refusé de commenter les détails concernant la coupe Snyder.