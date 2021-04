Les chiffres de l’emploi de mars montrent que davantage de mesures de stimulation pourraient surchauffer l’économie ⋆ .

Les données récemment publiées par le ministère du Travail montrent que plus de 916 000 emplois ont été ajoutés en mars. Cela signifie que sur les 22 millions d’Américains qui se sont retrouvés au chômage en mars et avril derniers, seuls 8,4 millions restent au chômage. Au cours des 11 derniers mois, l’économie a créé plus de 13 millions d’emplois. Il s’agit d’une reprise remarquable qui n’a certainement plus besoin de stimulus.

En fait, une relance supplémentaire sera contre-productive si elle surchauffe l’économie. Si tel est le cas, il y aura un grave problème d’inflation. Les États-Unis n’ont pas eu de problème d’inflation depuis 1981. Les 6 000 milliards de dollars déjà approuvés de relance sont plus que nécessaire. Pourtant, l’administration Biden parle de plus.

En 2009, l’administration Obama a adopté un plan de relance de plus de 800 milliards de dollars, qui était de loin le plus important jamais adopté. Ce montant représentait un peu plus de 5% du PIB annuel. Aujourd’hui, les 6 billions de dollars de relance déjà passés au cours des 11 derniers mois représentent plus de 28% du PIB annuel. Cela pourrait conduire à une économie trop stimulée.

Pour être juste, les économistes du président Biden soutiennent que la reprise après la récession de 2008–2009 a été si lente parce que le plan de relance n’était pas assez important, c’est pourquoi ils poussent Biden à dépenser plus maintenant.

La réalité, cependant, était que la lente reprise après la récession de 2008–2009 était due à un certain nombre d’autres facteurs, non liés à la taille du plan de relance. L’économie sur-réglementée atone a été causée par des décrets. Obama a mis des milliers de réglementations étouffant la croissance sur l’économie. L’administration Trump a supprimé presque tous ceux-ci, ils ne sont donc plus en vigueur.

Par le biais de la législation, l’administration Obama a mis en œuvre 21 taxes nouvelles ou augmentées dans la loi sur les soins abordables. Les augmentations des taux d’imposition ont toujours tendance à ralentir la croissance économique. Bien que ces impôts soient pour la plupart toujours en vigueur, le Congrès a adopté une réduction massive du taux d’imposition sur le revenu qui est entrée en vigueur en 2018.

En 2010, le Congrès a adopté le projet de loi Dodd-Frank qui limitait considérablement la capacité des banques à consentir des prêts. Cela a minimisé l’impact multiplicateur de la politique monétaire expansive. En 2018, la plupart de ces limitations ont été annulées.

Cela signifie que les dollars de relance dépensés aujourd’hui auront un impact plus important sur la croissance économique que les dollars de relance dépensés en 2010.

Le dernier rapport sur l’emploi a également montré que le taux de chômage est tombé à 6%. Une partie de cette diminution est due au fait que les gens quittent le marché du travail, mais la majeure partie de la réduction du taux de chômage est simplement due à la croissance économique provoquée par la réouverture des parties de l’économie qui ont été fermées.

Au fur et à mesure que de plus en plus d’Américains recevront le vaccin COVID, le nombre de nouveaux cas diminuera. Cela permettra à l’économie de se rouvrir complètement, peut-être avant le Memorial Day. Cela signifie que des millions de travailleurs seront rappelés, ce qui réduira encore le taux de chômage. Au début de l’automne, presque tous les 8,5 millions de travailleurs restants qui ont perdu leur emploi en raison de la réponse au virus devraient travailler.

Cela signifie que le taux de chômage tombera à moins de 5% avant la fin de l’année. À ce stade, le pays peut commencer à connaître une pénurie de main-d’œuvre. Ajoutez à cela une pénurie potentielle de capitaux et le résultat sera l’inflation et une économie à croissance lente. Dans les années 70, nous appelions cela la stagflation.

La pénurie potentielle de capitaux pourrait être constatée dès l’année prochaine. Le gouvernement fédéral a une dette publique de près de 30 billions de dollars. Sur ce total, environ 24 billions de dollars sont financés par la vente d’obligations au public. Cela réduit considérablement le montant du capital disponible pour les entreprises.

Les 6 billions de dollars de dette publique restants ont été financés par la vente d’obligations à la Réserve fédérale, qui vient d’imprimer 6 billions de dollars de plus. Ceci, bien sûr, est également inflationniste.

Si Biden réussit avec son désir d’augmenter le taux d’imposition des sociétés, d’augmenter le taux d’imposition des gains en capital et d’augmenter le taux d’imposition des particuliers pour les hauts revenus, la formation de capital sera considérablement réduite. Cela aggravera la pénurie de capitaux.

Compte tenu de cela, il doit être clair qu’aucun stimulus supplémentaire n’est nécessaire et en effet, nous avons probablement sur-stimulé l’économie avec le stimulus déjà adopté. Bien que l’infrastructure du pays ait sûrement besoin d’être reconstruite, le pays ne peut tout simplement pas se permettre de le faire pour le moment.

Toute nouvelle dépense déficitaire stimulera excessivement l’économie, ajoutera à une pénurie potentielle de capitaux et déclenchera peut-être de fortes augmentations de l’inflation, tout en ralentissant finalement la croissance économique.

Cela ne profite à personne.