Les chiffres de l’Italie, le redoutable rival de l’équipe nationale espagnole

03/07/2021 à 11:14 CEST

L’équipe nationale espagnole va rencontrer un rival féroce en demi-finale de l’Euro 2020. Il s’agit ni plus ni moins de l’Italie, une équipe qui a beaucoup convaincu dans ses postulats défensifs et offensifs depuis les premières étapes du championnat.

En fait, pour atteindre les demi-finales, il a dû éliminer finalement la Belgique, une sélection pleine de stars et avec une belle démonstration offensive. Le conglomérat national italien n’a perdu ni nul un seul de ses matches à l’Euro 2020, et s’est généralement imposé en marquant pas mal de buts, précisément ce qui manque à l’Espagne.

Ainsi, la Turquie a gagné 3-0 et La Suisse aussi 3-0. Le Pays de Galles a été l’équipe nationale qui leur a le plus résisté, avec un maigre 1-0, mais ils s’accompagnent d’assez bons résultats contre l’Autriche (2-1) et contre l’équipe belge (2-1).

L’Italie a a réussi à s’imposer et à figurer parmi les favoris pour remporter cet Euro 2020Par conséquent, l’Espagne ne commence pas comme favorite dans son match contre les Azzurri.