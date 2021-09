Les chiffres de Miguel Cabrera au mois d’août

Faisons connaissance avec nombres Qu’a laissé le cogneur vénézuélien ? Miguel Cabrera au mois de août dans la MLB avec les Tigers de Détroit.

Miguel Cabrera en août :

01-08 vs BAL : 1-0, 2bb, 1ca, 1ci 03-08 vs BOS : 4-2, 1ca, 1ci, HR, 1k 04-08 vs BOS : 4-1, 1k 05-08 vs BOS : 4 -0, 1ca, 1bb 06-08 vs CLE : 3-1, 1bb, 1k 07-08 vs CLE : 3-0, 1bb 10-08 vs BAL : 3-1, 1ca, 1bb 11-08 vs BAL : 4 -3, 1ca, 2ci, HR 13-08 vs CLE : 4-0, 1k 14-08 vs CLE : 2-1, 1ca, 1bb 15-08 vs CLE : 3-0, 2k 17-08 vs LAA : 2 -0, 2bb, 1k 18-08 contre LAA : 4-1, 1k 19-08 contre LAA : 5-2, 4ci, 2b 20-08 contre TOR : 5-0, 3k 21-08 contre TOR : 3-0 , 1bb, 1k 22-08 vs TOR : 5-1, 1k, HR, 1ca, 1ci 24-08 vs STL : 3-2, 1ca, 1ci, 1bb, HR 25-08 vs STL : 1-1, 2b, ca (Pinch hitter) 27-08 vs TOR : 4-1, 1ci, 1k 28-08 vs TOR : 4-1, 3K 29-08 vs TOR : 4-1 30-08 vs MIN : 4-0 31-08 contre OAK : 2-0, 2bb, 1k

JJ : 24

AB : 87

COUPS : 19

AVE : 275

K : 18

BB : 13

CA : 9

QI : 11

2B : 2

RH : 4.

Miguel Cabrera Il est entré dans le mois d’août avec une moyenne de 251, 10 circuits, 47 points produits, où il a pu atteindre 500 circuits et j’espère qu’il continuera à augmenter sa moyenne pour aspirer au cours de la saison 2021 qui relie son 3 000e coup de sa grande carrière.

Maintenant, il entame le mois de septembre avec une moyenne de 247, avec 14 circuits et 58 points produits, où il aura le grand défi d’obtenir les 39 coups sûrs qu’il doit encore atteindre 3 000 cette saison, car sinon il devra attendre pour obtenir eux dans la saison 2022.

Source : MLB.com.