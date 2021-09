Les chiffres du contrat de Neymar Jr avec le PSG

04/09/21 à 22:07 CEST

Les Paris Saint Germain il a dû payer 489 228 117 euros signer Neymar Jr en 2017. Près de 490 millions. C’est le chiffre que, selon ‘El Mundo’, le club français a supposé dans l’opération d'”extraction” de la star brésilienne du Camp Nou. Le journal madrilène rapporte qu’en plus de la clause de résiliation de 222 “kilos” qu’il a payée au siège de la Liga début août, Nasser Al-Khelaïfi a mis sur la table d’appoint le deuxième contrat le plus important de l’histoire du football mondial, seulement dépassé par le dernier de Leo Messi avec le FC Barcelone.

Neymar promis jusqu’en 2022 avec le PSG en échange d’émoluments annuels de 43 334 400 euros. S’il poursuivait une sixième campagne, le montant s’élevait à 50 556 117. Comme si cela ne suffisait pas, le footballeur a ajouté une clause qui lui permettait, au cas où il voudrait continuer dans le Parc des Princes, renouvellement automatique. Rappelons toutefois qu’en mai dernier, les deux parties ont prolongé leur lien jusqu’en 2025. Selon ‘El Mundo’, les nouvelles conditions économiques convenues – après plusieurs années de feuilletons dans lesquels l’ancien Bleu a voulu changer de décor – ils sont similaires.

En échange d’un effort financier aussi important qui a fait exploser le business du football moderne et gonflé encore plus la bulle du roi du sport, le PSG a récemment obtenu le titre exploitation de tous les droits à l’image de Neymar liés à sa carrière sportive. L’entité parisienne s’est par ailleurs engagée auprès du Brésilien à lui verser plus de 30 ‘kilos’ tout en défendant son maillot. Un pari sur l’avenir qui pourrait devenir risqué en termes de « fair play » financier pour l’avenir, d’autant plus qu’il faut assumer d’autres salaires importants comme ceux de Leo Messi ou Kylian Mbappé (s’il se renouvelle enfin).

Bien que son séjour en France ait subi plusieurs bosses sous forme de blessures, les chiffres de Neymar depuis son arrivée au PSG ne sont pas mauvais du tout. Il a marqué 87 buts et distribué 52 passes décisives en 117 matchs. Côté titres, il a permis à son équipe de remporter trois Ligue 1, deux Coupes de la Ligue, trois Coupes de France et trois Supercoupes de France. De plus, lors de la saison 2019/20, il a mené l’équipe parisienne vers la finale de la Ligue des champions souhaitée, bien que le Bayern ait empêché le projet millionnaire d’Al-Khelaïfi de devenir Succès ce qui devient au fil des ans obsession.