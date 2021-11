Les chiffres du Marathon de Valence 2021

23/11/2021 à 16:27 CET

Sport.es

16 000 participants. La capacité de l’épreuve pour 2020 était prévue à 30 000 coureurs, mais en raison de la pandémie et après la suspension de la course populaire l’année dernière, il a été décidé de réduire le nombre de places pour garantir la sécurité.

83 Ce sont les années où le coureur le plus âgé de la course est venu d’Italie.

18 ans, 1 mois et 28 jourss a le plus jeune à diriger qui vient directement de Suède.

108 nationalités représentées.

35 marques sponsors.

5 147 euros Médecins du Monde se déroulera grâce aux contributions solidaires des coureurs.

1750 bénévoles pour collaborer à l’événement pendant le week-end.

44 médias accrédités.

5 322 questions traitées par le service de soins du corridor seulement en octobre. 6 130 inscriptions modifiées (données personnelles, heure prévue, nom de dossard & mldr;) entre le 3 et le 14 novembre.

5.300 les coureurs qui se sont entraînés avec le plan Target València by Serrano via l’application smart + 42KValencia.

30 Les médecins s’occuperont d’éventuels incidents de santé, dont 18 anesthésistes. A ceux-ci s’ajoutent 9 médecins supplémentaires qui courront mais au service de ceux qui en ont besoin et 5 patineurs équipés de défibrillateurs.

2 Des hôpitaux de campagne seront placés pour l’événement et il y aura 20 ambulances réparties le long du parcours, en plus de 6 points d’assistance rapide de Farmacia Ribera avec de la vaseline et un spray analgésique. 16 500 sachets de vaseline seront également distribués.

16 000 Masques FFP2 de Farmacia Ribera prêts à être distribués.

100 kilos de glace pour les réservoirs d’eau froide installés dans les hôpitaux de campagne.

8 heures seront gratuites tous les bus EMT València le jour du test.

12 Il y aura des rafraîchissements le long du parcours, 10 pour Aquabona et Powerade et 2 Red Points pour la distribution des gels Enervit.

363 000 Les cadeaux seront livrés à l’intérieur des sacs coureur et post-but. De plus, 1 000 kilos de bananes, 15 500 kakis, 15 500 filets de mandarines et 15 500 barquettes Bimi seront distribués.

dix tailles et 2 options de maillot New Balance parmi lesquelles les coureurs peuvent choisir.

112 Conteneurs Ecoembes.

204 960 Flacons Aquabona et 70 200 flacons Powerade et 45 000 verres, plus 33 000 gels Enervit.

15 000 magazines édités par RUNNING CV.

4 852, 46 m2 de moquette bleue pour la descente vers la Cité des Arts et des Sciences, la passerelle et la zone post-arrivée.

1 600 litres de peinture Isaval pour marquer le tracé.

168 mètres carrés mesurent la plus grande publicité du test, une bâche géante de 8 étages placée par New Balance sur la rue Colón, la rue la plus commerçante de la ville.

3 800 mètres de toile publicitaire recyclée à des fins sociales.

2 764 lits et 1428 chambres réservés pour ce week-end via welcometovalencia.com dans les 57 hôtels du projet VCR.

7 093 Les haies sont utilisées tout au long du circuit de la zone de départ et d’arrivée.

338 toilettes portatives.