Les chiffres du sondage s’effondrent enfin sur Terre pour Joe Biden – RedState ⋆ .

Nous avons expliqué plus tôt comment Kamala Harris était sous l’eau dans le dernier sondage et comment elle s’est avérée être une énorme erreur pour Joe Biden.

Mais le sondage n’est pas bon pour Joe Biden non plus. Cela montre que les zones dans lesquelles il courait bien s’éloignent maintenant, car les Américains le voient de plus en plus et ne sont pas satisfaits de ce qu’ils voient. Les Américains commencent à comprendre qu’on leur a vendu un citron et que Biden ne ressemble en rien à ce qu’on lui avait promis – le gars honnête, gentil, attentionné et modéré.

Malgré le fait que Joe Biden ait été un menteur toute sa vie, et pas seulement un homme politique ordinaire, mais un menteur vraiment éloquent, les Américains pensaient qu’il était honnête. Maintenant, ils le voient de près et ses mensonges constants, même en inventant des choses comme ça, il conduisait des 18 roues. Maintenant, ce nombre est sous l’eau. Maintenant, la plupart comprennent qu’il n’est pas honnête ou digne de confiance, ils comprennent qu’il n’est pas modéré et ils ne pensent sûrement pas qu’il est le « rassembleur » qu’il prétendait être.

Alors que Liz Peek tombe en panne chez Fox, le sondage Economist / YouGov montre maintenant de vrais problèmes pour Biden. Les chiffres rattrapent enfin le vrai Joe Biden.

39% des personnes interrogées pensent que Joe Biden dit ce qu’il croit ; 44% pensent qu’il dit ce que les gens veulent entendre ; 38% sont confiants « dans la capacité de Joe Biden à gérer judicieusement une crise internationale », tandis que 46% sont « mal à l’aise » ; 41 % pensent que Joe Biden est « honnête et digne de confiance », mais 42 % pensent qu’il ne l’est pas ; [….] Seulement 21% pensent que Biden peut rassembler le pays; 53 % ne le font pas ; 51 % pensent que Biden est « libéral » ou « très libéral » et seulement 27 % pensent qu’il est « modéré ».

Les Américains ne pensent pas non plus que Joe Biden se soucie beaucoup des 47% qui disent peu ou pas du tout à 45% qui disent un peu ou beaucoup.

Son approbation de travail a également plongé par rapport à il y a à peine une semaine, lorsque le sondage ABC, qui a révélé que le pays pensait que nous allions dans la mauvaise direction, l’avait approuvé à 50 %. Maintenant, il est en dessous de 50%, à 46% ayant une approbation à 44% désapprouvant.

Son approbation est toujours au-dessus de l’eau sur la question primordiale de l’économie, mais à peine, à 44% approuvent quelque peu ou approuvent à 43% qui désapprouvent quelque peu ou désapprouvent fortement alors que les gens voient l’inflation augmenter.

Mais ses chiffres sur l’immigration et la politique étrangère ne sont pas bons : 50 % désapprouvent l’immigration, 35 % non. 42% désapprouvent sa politique étrangère contre 41% d’approbation, car il prend de plus en plus de décisions horribles comme le pipeline Nord Stream 2 et l’incapacité à vraiment répondre aux cyberattaques de la Russie et de la Chine.

Mais peut-être que l’un des chiffres les plus troublants pour Biden était la réponse à « Est-ce que Biden est un leader fort ou faible ? » 53 % ont dit qu’il était plutôt faible ou très faible, 47 % ont dit qu’il était fort ou plutôt fort.

Cette diapositive est avec les médias soutenant principalement chaque pièce de Biden et le laissant côte à côte. C’est le gars qui est censé être le plus populaire de tous les temps ? Je pense peut-être non.

Comme le note Peek, ce sondage a été réalisé du 24 au 27 juillet, avant le dernier message confus sur le coronavirus de Wuhan de la Maison Blanche, qui est susceptible de faire baisser encore plus ces chiffres.