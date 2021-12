Les chiffres et les statistiques qui ont défini 2021

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

Télécharger cet épisode

L’épisode d’aujourd’hui explore deux excellents rapports de fin d’année de Messari et The Block pour organiser un ensemble de chiffres et de statistiques qui racontent l’histoire des marchés en 2021. Ces chiffres incluent la croissance des métriques en chaîne, du hashrate et d’autres types de adoption.

Voir également: Les États-Unis revendiquent la couronne minière de Bitcoin à la suite de la répression en Chine

« The Breakdown » est écrit, produit par et présente Nathaniel Whittemore alias NLW, avec le montage de Rob Mitchell, les recherches de Scott Hill et le soutien supplémentaire à la production par Eleanor Pahl. Adam B. Levine est notre producteur exécutif et notre thème musical est « Countdown » de Neon Beach. La musique que vous avez entendue aujourd’hui derrière notre sponsor est « Dark Crazed Cap » d’Isaac Joel. Crédit image : SEAN GLADWELL/Moment/., modifié par CoinDesk.