Les chiffres impressionnants de Tite en cinq ans dans la Seleçao

21/06/2021 à 17h45 CEST

Adenor Leonardo Bachi, ou Tite, vient de terminer cinq ans en tant qu’entraîneur brésilien. Ses statistiques sont exceptionnelles, il a balayé les Éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde en Russie, il fait de même maintenant pour Qatar 2022, il a remporté la Copa América 2019… et il n’a perdu qu’un match officiel. C’était contre la Belgique, en quarts de finale en Russie 2018, avec un 1-2 très douloureux qui pique encore.

Tite a fait l’unanimité de la Seleçao sur son continent. Il a eu un biennium 2020-2021 impeccable : il y a huit victoires consécutives. Un six sur six en phase de qualification pour Qatar 2022 (il a déjà ouvert six points vis-à-vis de l’Argentine) et, dans cette Copa América, un deux sur deux dans le groupe B, sans avoir encore marqué de but : 3-0 contre le Venezuela et 4-0 contre le Pérou. Le Brésil sourit avec un Neymar Jr. qu’il est dans un moment physique, technique et motivationnel exceptionnel.

ANNÉE MESTRE, COM CARINHO # SeleçãoBrasileira prépare une surprise pour Tite aucun jour que le technicien a effectué cinq ans sans maîtrise du matériel. Des parabènes, professeur ! Photos : Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/pC0rIUXz26 – CBF Futebol (@CBF_Futebol) 20 juin 2021

Sur les 56 matchs qu’il a menés à Canarinha, Tite compte 42 victoires, 10 nuls et 4 défaites, avec un pourcentage obtenu de 80,9% des points joués. La différence de buts est frappante : il y en a 123 marqués, pour seulement 19 subis. La force défensive est l’une de ses forces. Le Brésil n’a encaissé aucun but lors des six derniers matchs, au cours desquels il a eu trois gardiens différents : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) et Weverton (Palmeires).

LE BRÉSIL VA TRÈS FORTE EN AMERICA CUP

L’entraîneur profite de la phase de poules de la Copa América, au cours de laquelle quatre des cinq membres de chaque tranche se qualifient, pour faire rouler l’équipe. Ses essais ne font pas perdre de la régularité à son équipe qui, après la défaite de la Colombie contre le Pérou, a tous les chiffres pour terminer à la première place.

Canarinha a encore deux matchs à jouer avant d’affronter les quarts de finale. A l’aube de mercredi à jeudi, la Colombie est mesurée au stade Nilton Santos (Rio de Janeiro), et dimanche, l’Équateur, qui est désormais la lanterne rouge, à Goiania. La Canarinha est le candidat numéro 1 au titre, seule l’Argentine, qui a Léo Messi, il peut lui tenir tête, mais pour ce faire, il devra continuer à grandir.