Les chiffres incroyables de Rudy Gobert et l’énorme problème des Clippers qu’est Zubac

La nuit et le jour en termes d’efficacité dans leur jeu intérieur sont concernés présentent Utah Jazz et Los Angeles Clippers dans cette série de Playoffs NBA 2021. Le pivot français continue de maximiser chaque action dans la peinture et dans le deuxième match Rudy Gobert Il a donné une leçon de basket en récoltant son record de rebonds capturés (20), en mettant trois blocs et en présentant un +14 pour son équipe avec lui sur le terrain. Le plus incroyable, c’est qu’il est allé à 13 points en exécutant seulement 5 tirs dans l’ensemble du match. En revanche, Ivica zubac montre que sa présence sur le terrain n’aide pas l’équipe de Los Angeles, qui a perdu les cinq matchs dans lesquels il a joué plus de 18 minutes.

