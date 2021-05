les chiffres indiquent une catastrophe ⋆ .

par Jon Rappoport, No More Fake News:

Un nouveau rapport du 4 mai rédigé par une chercheuse indépendante, Virginia Stoner, révèle les chiffres des décès dus aux vaccins aux États-Unis. Le rapport s’intitule «The Deadly Covid-19 Vaccine Coverup».

Stoner utilise les propres chiffres du gouvernement américain.

Voici les principales citations de son rapport:

«Il y a eu une augmentation massive des décès signalés au système de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS) cette année. Ce n’est pas une “théorie du complot”, c’est un fait incontestable. “

«Nous parlons d’une augmentation énorme et sans précédent – si massive qu’au cours des 4 derniers mois seulement, VAERS a reçu plus de 40% de tous les rapports de décès qu’il a jamais reçus au cours de ses 30 ans d’histoire.»

«L’augmentation des rapports de décès VAERS n’est pas due à une plus grande vaccination.»

«Plus récemment, le nombre de morts est passé de 2794 le 5 avril, à 3005 le 12 avril, à 3848 le 26 avril… .1054 décès en 21 jours.»

«Une hypothèse… est que les personnes âgées et infirmes, dont beaucoup dans les établissements de soins de longue durée, ont été les premières à être ciblées par la campagne de vaccination COVID-19, et elles sont beaucoup plus susceptibles de mourir par hasard. Ces décès par coïncidence entraînent alors une augmentation des décès suspects dus à la vaccination signalés au VAERS. »

«Les données VAERS ne soutiennent tout simplement pas cette hypothèse. Premièrement, parce que tous les groupes d’âge – pas seulement les personnes âgées – ont connu une augmentation spectaculaire des rapports de décès VAERS provenant des vaccins COVID-19 … Dans l’ensemble, tous les groupes d’âge ont connu une augmentation spectaculaire des décès signalés au VAERS à partir des injections COVID-19 – groupe des moins de 18 ans, qui a eu très peu de coups de COVID-19 (jusqu’à présent). »

Stoner construit un graphique montrant les décès signalés suite à des vaccinations au cours des années précédant le COVID et les décès signalés jusqu’à présent par les vaccins COVID.

Pour les années précédentes, nous parlons d’environ 100 décès par an entre 250 millions et 350 millions de vaccins administrés. D’un autre côté, nous parlons de 3800 décès sur environ 150 millions de coups de COVID – pas en une année complète; en seulement quatre mois.

Les experts diraient qu’aucun des chiffres de mortalité (100 ou 3800) n’est alarmant, étant donné le grand nombre de vaccins administrés. Mais c’est une tromperie.

Au fil des ans, on a beaucoup écrit (même dans le courant dominant) sur ce qui se cache derrière les blessures et les décès signalés par vaccin. Les estimations du nombre VRAI de blessures vont de 10 à 100 fois plus que les chiffres rapportés.

3800 décès signalés dus aux vaccins COVID monteraient en flèche lorsque vous estimeriez le chiffre réel.

Comme le souligne Stoner dans son rapport, les responsables de la santé publique, à la mode orwellienne, ne cessent de répéter: «Le vaccin est sûr et efficace. Une analyse simple de leurs propres chiffres contredit complètement leur position.

De même, la presse grand public, les politiciens, les entreprises et les célébrités s’efforcent de convaincre le public que le vaccin est a) nécessaire et b) une merveille, si seulement les gens «hésitants» «suivraient la science» et voir la lumière.

Eh bien, certains cultes sont petits; celui-là est énorme.

Le rapport de Virginia Stoner est une réfutation catégorique de la théorie du complot que promeut la secte.

