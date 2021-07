Les chiffres mexicains à suivre à Tokyo 2020

La sélection mexicaine de Futbol

‘El Tri’ est le dépositaire de la foi de millions de fans, désireux de revivre l’exploit de Londres 2012. Le talent reste de la génération de ‘Jimmy’ Lozano



Eduardo López

La médaille d’or de 2012 était en quelque sorte une perte pour les futures équipes olympiques. Tout autre chose que d’atteindre le podium pourrait être interprété comme un « échec », peut-être sans grand soutien ou avec une demande excessive. Il est vrai que ‘El Tri’ Sub 24, désormais commandé par Jaime Lozano, est un projet de près de cinq ans, cuit à feu doux, avec des hauts et des bas, quelques doutes et plus de certitudes. La colonne vertébrale, oui, est facile à réciter de mémoire et regorge de talent. Johan Vázquez, Jesús Angulo, Erick Aguirre, Sebastián Córdova, Carlos Rodríguez. Tokyo sera sa présentation sur les scènes internationales d’une demande maximale, un baptême du feu pour se forger l’esprit des futurs rendez-vous, car l’avenir du football mexicain est le sien. Diego Lainez remplit également les conditions d’âge, un homme consacré qui fait déjà la différence sous les ordres de ‘Tata’ Martino. Guillermo Ochoa gardera la porte, ce qui équivaut à acheter une assurance-vie, avec le pardon de Jurado et Malagón.

La France, l’Afrique du Sud et le Japon hôte mesureront, dans un premier temps, la puissance des héritiers des gloires de 2012. Il y a des similitudes avec ce processus qui invitent à l’enthousiasme : le classement immaculé (sans défaite aux Pré-Olympiques de Guadalajara ), la base fixe , les tournées d’antériorité et le statut prioritaire pour le FMF. Le vainqueur de groupe affrontera les dauphins de B (Nouvelle-Zélande, Honduras, Roumanie et Corée), la voie vers le podium pourrait donc être pavée.