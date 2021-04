Les chiffres ne correspondent plus à l’Atlético

05/04/2021 à 19:40 CEST

Adrià Corominas

Les supports de matelas perdent leur matelas. La boîte rouge et blanche n’a plus de marge et voit comment les comptes ne sortent plus après avoir perdu un avantage sur Barça et Madrid, cela doit être plus de 10 points. Cette distance qui l’a amené à être le grand favori du titre a disparu.

Tout a commencé à Vigo, lorsque le celtique a mis fin à la séquence de huit victoires consécutives en faisant match nul dans les derniers instants. Depuis lors, double piqûre avant j’ai soulevé et deux autres trébuchements contre Real Madrid et Getafe ils l’ont fait atteindre Séville avec des urgences auxquelles il ne savait pas comment faire face.

Deux tours, deux faces

Ce cours, comme s’il s’agissait du docteur Jekyll et de Mister Hyde, le Sportif montre une double personnalité. Après avoir récolté 50 points lors de la première étape de la saison, les rojiblancos n’ont accumulé que 16 points en 10 matchs lors de ce deuxième tour.

Le poids psychologique de la direction affecte les colchoneros, qui allongent dangereusement le nid-de-poule qu’ils traversent.

Pas de « renforts »

Avec Barça et Madrid sur ses talons et avec l’intention de tourner rapidement la page de la défaite à Sánchez Pizjuán, le Sportif Il a repris l’entraînement ce lundi. Lors de la première session de la semaine, le Cholo ne pouvait pas compter sur Savic, qui était déjà faible contre Séville en raison d’une gastro-entérite, ni Torreira, en Uruguay pour la mort de sa mère.

Simeone il ne pouvait pas non plus récupérer de couvre-chef, car Joao Felix, Yannick Carrasco et Moussa Dembélé Ils ne se sont pas encore entraînés avec le groupe et ont poursuivi leurs récupérations respectives. Les prévisions des services médicaux est de pouvoir avoir les deux premiers cette semaine, alors qu’avec les Français, le technicien ne veut pas prendre de risque après il y a deux semaines il s’est évanoui à l’entraînement en raison d’une baisse de tension et n’est pas revenu à travailler avec les autres collègues.

Quoi qu’il en soit, trois pertes de poids qu’il est urgent de récupérer, d’autant plus que pour le match de dimanche prochain contre le Betis, il ne pourra pas compter. Suárez, Llorente et Kondogbia, les trois sanctionnés pour accumulation de jaunes. Un autre problème supplémentaire pour le Cholo, car sans Suárez ou Llorente, vous êtes à court de vos principales références offensantes. Sur les 51 buts qu’ils ont en championnat, les deux ajoutent 28 buts et dix passes, 54,9% du total. Mais le fait est que c’est encore mieux la contribution directe des deux à l’Atlético: 32 buts, ce qui représente 62,7% du total des buts de leur équipe. Les problèmes ne cessent de s’accumuler.

Colea indignation avec Gil Manzano

Suivez l’inconfort dans le Sportif contre les arbitrages de Gil Manzano. Le débat se concentre principalement sur le jeu des deux Séville. Celles de Cholo Il n’est pas expliqué que l’arbitre n’a pas sifflé la main d’Ocampos au début du jeu. « Il est temps de tout combattre », a-t-il dit Koke après le match en allusion claire à l’arbitrage. Et c’est que les matelas ne comprennent pas les jaunes qu’il a sortis Suárez et Llorente, deux pièces offensives indispensables pour Simeone, qui ratera le match mémorable contre le Betis par suspension.

«Pour réussir, il faut toujours lutter contre tout et CONTRE TOUT & rdquor;, a publié le propre Luis Suarez sur instagram quelques heures après la défaite au Sánchez Pizjuán, rendant également claire sa plainte contre l’institution arbitrale.

La colère de l’Atlético contre les décisions de Gil Manzano vient de loin. L’un des plus mémorables a été l’expulsion de Diego Costa au Camp Nou, avec l’Atlético toujours avec des options de titre, et qui a coûté à l’attaquant de Lagarto huit matchs de suspension.