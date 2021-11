Les chiffres qui ont mené Alexia au Ballon d’Or 2021

29/11/2021 à 21h30 CET

Numéros avancés du meilleur milieu de terrain du monde. Limiter tous les mérites d’Alexia aux statistiques serait sans doute une erreur car son jeu, pur ADN du Barça, sa clairvoyance et sa hiérarchie sur le terrain sont le phare du champion d’Europe, dont elle est la franchise player. Cependant, tout cela dans le cas d’Alexia se reflète aussi dans ses records, plus typiques d’un bélier que d’un milieu de terrain. Et tant cela que le triplé réalisé l’an dernier ont servi à décanter le vote du jury dans des récompenses telles que le Ballon d’Or qu’il vient de recevoir.

Le nombre de buteurs en hausse

Depuis qu’il a marqué son premier but avec le maillot du Barça en septembre 2012 Les chiffres d’Alexia ont toujours été élevés pour un milieu de terrain, mais jamais comme au cours des deux dernières saisons. Il faut dire que dans ses premières années la position sur le terrain -extrême gaucher- lui a permis d’être plus proche de la zone, mais paradoxalement en l’éloignant et en lui donnant un meilleur contexte -plus de participation au jeu à l’intérieur, combinaison et l’arrivée par derrière, ses records ont considérablement augmenté.

Il est évident que leur développement tant physique que tactique -Alexia est le meilleur exemple de l’évolution de l’équipe depuis la professionnalisation- y ont contribué, mais aussi que à partir de cette position plus centrée, il a forgé une relation plus fluide avec le but. C’est ainsi que la capitaine des Blaugrana a elle-même expliqué dans un entretien avec Vicente del Bosque dans ‘El País’ pourquoi elle est plus à l’aise de jouer au centre : « J’aime prendre des décisions, penser, pendant que je joue, ce qui est le mieux : comment puis-je donner plus de temps au coéquipier, comment puis-je faciliter la sortie du ballon et où plus de décisions sont prises, c’est jouer au centre ».

Combattez pour le « meilleur buteur » historique

Ce n’est pas en vain qu’on parle de deuxième meilleur buteur de l’histoire du club -157 buts en 10 saisons, seulement derrière Jenni Hermoso (166) – et une footballeuse qui l’an dernier, celle avec le triplé, a signé 26 buts -18 en championnat, deux en Ligue des champions, cinq en Coupe et un en la Super Coupe -. Tellement nombreux qu’ils étaient parfois emblématique, comme le premier but de l’histoire du Barça féminin au Camp Nou contre l’Espanyol ou le penalty obtenu en finale de Ligue des champions contre Chelsea.

Cette saison, où il compte à peine 13 matchs, Alexia a augmenté ces chiffres et ajoute déjà 13 buts -neuf en Primera Iberdrola et quatre en Ligue des Champions-, en plus de 10 passes décisives, Cela montre son importance dans le jeu du Barça et qu’il continue en état de grâce face au but, devenant le meilleur buteur de l’équipe si l’on additionne toutes les compétitions.