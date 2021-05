Les “ chiots pandémiques ” contribuent à alimenter le retour de Rover alors que la start-up de garde d’animaux se prépare à devenir publique via SPAC

À l’intérieur du siège de Rover à Seattle. (Photo de Rover)

Les taux d’adoption des animaux de compagnie ont augmenté au milieu de la pandémie et les dépenses pour les animaux de compagnie se sont accélérées l’année dernière. Ce ne sont là que quelques-uns des vents favorables qui poussent à l’optimisme chez Rover alors que la startup de Seattle se prépare à devenir publique via un accord SPAC d’ici la fin du mois prochain.

Contrairement à de nombreuses entreprises de technologie, Rover a vu son activité s’effondrer au début de la pandémie, car la demande de soins pour animaux de compagnie diminuait en raison du manque de voyages et de personnes travaillant à domicile. Il a réduit de 41% ses effectifs en mars 2020, les cadres ayant également subi des réductions de salaire.

Le PDG de Rover, Aaron Easterly. (Photo de Rover)

Mais maintenant, les perspectives sont beaucoup plus ensoleillées pour Rover, qui compte plus de 500 000 gardiens sur sa plate-forme. Les réservations de la société et le volume brut de réservations pour mars ont presque rebondi aux niveaux de 2019, selon les données partagées par Rover le mois dernier.

«Il y a des tendances très positives dans l’entreprise», a déclaré le PDG de Rover, Aaron Easterly.

Ces tendances comprennent:

Ajout de nouveaux utilisateurs: La société acquiert de nouveaux clients à un taux plus élevé par rapport à la période équivalente de 2019. “Une partie de cela est un retour à un certain niveau de normalité, mais l’autre partie est l’énorme afflux de nouveaux propriétaires d’animaux”, a déclaré Easterly. Rover cite des données montrant que l’adoption d’animaux de compagnie aux États-Unis a augmenté de 11 millions ou 35% en 2020.

Accélération numérique: Le passage du mode hors ligne au mode en ligne dans divers secteurs s’est accéléré au milieu de la pandémie, et c’est une bonne nouvelle pour Rover. D’autres entreprises technologiques de l’industrie des animaux de compagnie, telles que Chewy, ont connu une forte croissance.

Enregistrer l’utilisation de la garderie: Les services de jour de Rover établissent de nouvelles marques, ce qui a surpris Easterly car il ne s’attendait pas à ce que les travailleurs reviennent au bureau – et nécessitent donc des promeneurs de chiens, etc. – jusqu’à ce que la plupart de la population soit vaccinée. Une théorie qu’il a proposée: les propriétaires et les animaux de compagnie se sont habitués à être tout le temps ensemble. “La relation des gens avec le fait de laisser les animaux seuls pendant six, huit heures vient de changer, en termes de savoir si oui ou non ils se sentent à l’aise avec cela ou si les chiens sont même habitués ou non à faire face à cela”, a déclaré Easterly.

Voyage à la hausse: Alors que les gens se sentent prêts à voyager à nouveau, cela stimulera la demande pour les services de nuit de Rover, qui représentent 68 à 75% de son activité. Easterly a également déclaré qu’à mesure que les gens travailleraient davantage à domicile, ils finiraient par voyager davantage.

Rover, longtemps rumeur comme candidat à l’introduction en bourse, a annoncé en février un accord avec Nebula Caravel Acquisition Corp, un SPAC coté en bourse et parrainé par True Wind Capital. L’accord valorisait Rover à 1,35 milliard de dollars.

Les fusions de SPAC l’année dernière sont devenues des alternatives populaires au processus traditionnel des offres publiques initiales, offrant une voie plus rapide vers une introduction en bourse. Également appelées sociétés à «chèque en blanc», les SPAC n’ont généralement pas d’entreprise établie et sont utilisées pour lever des fonds par appel public à l’épargne en vue d’une future fusion ou d’une acquisition à une date limite.

Mais l’engouement autour des SPAC s’est calmé ces derniers mois. Une partie de la raison est un retard dans la conclusion des accords SPAC en raison d’un processus d’approbation révisé de la SEC, a rapporté The Information cette semaine. Certaines entreprises voient également moins de liquidités que prévu, car les actionnaires de la SPAC peuvent reprendre leur argent avant de voter sur une transaction; cela peut également entraîner des valorisations réduites. Et la performance après-vente des SPAC a chuté de plus de 20% au cours des trois derniers mois, selon l’indice IPOX SPAC.

Easterly a déclaré que Rover savait que le sentiment du marché ou des investisseurs pouvait changer lorsque la société acceptait l’accord SPAC. Il s’attend toujours à ce que la fusion soit achevée.

«Nous voulons capter plus de dollars au bilan pour investir dans la croissance de notre entreprise et profiter de cette opportunité unique dans l’industrie des animaux de compagnie», a déclaré Easterly. «Mais en même temps, nos besoins en capital sont bien inférieurs à la taille de la transaction. Nous nous sentons donc confiants, quel que soit le résultat. »

Lorsque l’accord a été annoncé, Rover a déclaré qu’il ajouterait environ 325 millions de dollars à son solde de trésorerie dans le cadre d’une fusion.

La société a déclaré un chiffre d’affaires de 48 millions de dollars l’année dernière, en baisse de 49%, mais prévoit 97 millions de dollars pour 2021 et 201 millions de dollars en 2022. Rover s’attend à être rentable d’ici 2022, avec 35 millions de dollars d’EBITDA ajusté.

Rover a levé 281 millions de dollars en fonds propres, y compris un cycle de financement de 155 millions de dollars en 2018 qui valorisait la société à 970 millions de dollars.

Rover a emménagé dans un nouveau siège de 75 000 pieds carrés à Seattle juste avant que la pandémie ne frappe. Easterly a déclaré que l’entreprise prévoyait de conserver l’espace, mais que les employés auraient plus d’options pour travailler à domicile.

«Nous nous attendons à retourner au bureau», a-t-il ajouté. «Nous nous manquons et les chiens de l’autre nous manquent.»