Envie d’un nouveau lifting ? Qu’en est-il d’une abdominoplastie ou d’un lifting des fesses ? Les possibilités sont infinies étant donné que les fans de crypto peuvent désormais payer pour la chirurgie plastique avec des actifs numériques grâce à l’esprit ouvert de Georgia Plastic and Reconstructive.

Georgia Plastic est d’accord pour accepter Bitcoin

La société est la dernière à dire « oui » aux paiements cryptographiques et à faire avancer l’agenda du bitcoin. Initialement, les monnaies numériques étaient conçues pour servir de monnaies de paiement et faire oublier des choses comme les chèques, les cartes de crédit et les fiat. Malheureusement, ce parcours a été lent étant donné que les monnaies numériques sont très sujettes à la volatilité et aux fluctuations de prix.

Cela a poussé de nombreux détaillants, magasins et autres entreprises à considérer avec dégoût l’idée des paiements cryptographiques. Ils ne sont pas intéressés par une perte potentielle de profit à la suite d’un mouvement inattendu ou de dernière minute et, dans une certaine mesure, nous ne pouvons pas vraiment leur en vouloir.

Considérez cet exemple. Imaginons que vous entriez dans un magasin et que vous achetiez pour 50 $ de marchandises avec du bitcoin. Pour une raison ou une autre, le magasin ne transfère pas cet argent en fiat tout de suite et 24 heures complètes s’écoulent. Le lendemain, le prix du bitcoin baisse et les 50 $ que vous avez payés valent maintenant 40 $. Vous pouvez toujours repartir avec tout ce que vous avez acheté, mais le magasin a perdu environ dix dollars de profit. Est-ce un scénario juste? Certaines personnes ne le pensent pas.

Bitcoin et ses homologues numériques ne sont pas toujours considérés comme ils devraient l’être, mais grâce à l’innovation d’entreprises comme Georgia Plastic, les choses peuvent potentiellement aller dans la bonne direction. Le chirurgien plasticien Dr Stanley Okoro a expliqué dans une récente interview :

Au cours des dernières années, nous avons vu la puissance de la crypto-monnaie et nous nous attendons à ce que cela continue de croître. Nous avons une population de patients diversifiée qui réside dans le monde entier. Nous sommes ravis d’offrir ce nouveau mode de paiement pour répondre à leurs besoins et continuer à être à l’avant-garde de l’innovation dans les soins aux patients dans l’industrie esthétique.

Réparez votre visage avec Crypto

La société s’est associée au processeur de paiement bitcoin Bit Pay pour accepter les paiements cryptographiques. Les actifs numériques sont désormais acceptés pour les procédures esthétiques chirurgicales et non chirurgicales à la fois à Georgia Plastic et à Amachi Med Spa, une division de la première. Les deux sociétés ont déclaré que les utilisateurs peuvent payer avec le portefeuille de leur choix, tandis que des actifs tels que bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (Doge), bitcoin cash (BCH), Litecoin (LTC) et diverses devises stables sont accepté.

Georgia Plastic a été créée en 2010 et propose une large gamme de traitements chirurgicaux proposés par des chirurgiens plasticiens et des assistants médicaux certifiés. Parmi les procédures cosmétiques proposées par la société figurent la liposuccion, les abdominoplasties, les transferts de graisse et les greffes de cheveux. La société propose également des procédures anti-âge telles que la réduction de la cellulite, le Coolsculpting et l’épilation au laser.

