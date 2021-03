Les chocs de l’appareil photo du smartphone sont-ils devenus incontrôlables?

Message d’opinion de

Eric Zeman

Le Xiaomi Mi 11 Ultra contient un énorme module de caméra pour smartphone. Non seulement il contient plusieurs objectifs, mais il contient également un écran OLED de 1,1 pouce pour vous aider à capturer ce selfie parfait. Oh, la vanité. C’est le téléphone à obtenir si vous voulez tomber accidentellement d’une falaise en vous photographiant. Hé, au moins la photo sera bonne.

Mais sérieusement, un écran de selfie? À quoi penseront les fabricants de téléphones ensuite? Pour être juste envers Xiaomi, ce n’est pas un écran arrière complètement inutile comme celui du récent ROG Phone 5 Ultimate. Au lieu de cela, l’écran monté à l’arrière du Mi 11 Ultra, qui fait passer la taille du module de caméra du smartphone de simplement odieux à obscène, fait un peu plus que vous aider à cadrer votre photo. Il sert également d’affichage permanent qui affiche l’heure et peut révéler des notifications.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra n’est que le dernier téléphone à exagérer la disposition de la caméra arrière. Nous comprenons pourquoi. Les capteurs de caméra deviennent de plus en plus gros chaque année. C’est une bonne chose pour vos photos. Des capteurs plus grands peuvent capturer plus de lumière, ce qui signifie des vitesses d’obturation plus rapides et des photos plus nettes. Les arrangements d’objectifs courants sur les téléphones d’aujourd’hui deviennent de plus en plus complexes. Le module d’appareil photo de votre smartphone typique comporte une demi-douzaine d’éléments d’objectif placés devant le capteur. Ces éléments nécessitent une distance physique.

Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles les bosses de caméra deviennent si importantes, assurez-vous de consulter notre article lié ci-dessous et la vidéo ci-dessus où nous allons plus en détail. Le TL; DR est que les fabricants de smartphones qui souhaitent offrir une expérience de caméra de pointe se retrouvent avec une énigme: rendre le téléphone entier vraiment épais, ou juste la partie contenant les bits de la caméra. La voie qu’ils ont empruntée est évidente – pour le moment.

Pour le moment, Samsung est peut-être le pire contrevenant. Le Galaxy S20 Ultra de l’année dernière et la série S21 de cette année dans son ensemble ont des modules de caméra gargantuesques. Les panneaux arrière sont absolument dominés et définis par les blocs de caméras volumineux. Le S20 Ultra, en particulier, était équipé d’un appareil photo à zoom périscope, il avait donc vraiment besoin de biens immobiliers, même si je ne suis pas sûr que le zoom spatial 100x valait le volume supplémentaire. D’autres modules d’appareil photo décevants apparaissent sur les téléphones, notamment l’Apple iPhone 12 Pro Max, le Xiaomi Mi 11 standard et le Realme 8 Pro. Huawei semble également prêt à aller encore plus loin avec la série P50.

Les téléphones qui ont réussi à inclure plusieurs systèmes de caméra à objectif et à les entasser dans des modules de caméra acceptables incluent le Google Pixel 5 et le OnePlus 9 Pro.

Ensuite, il y a des modules de caméra pour smartphone comme celui de l’Oppo Find X3 Pro. Plutôt que de nous imposer un design utilitaire et maladroit, la société a magnifiquement intégré le grand module de caméra. Aucun autre module de caméra n’est aussi attrayant. Bien joué, Oppo.

Il ne fait aucun doute que nous voulons que nos smartphones disposent des meilleurs appareils photo possibles. La qualité et les performances de l’appareil photo sont devenues les principales caractéristiques des acheteurs potentiels et la concurrence est féroce. Chaque année, nous constatons un nombre de mégapixels de plus en plus élevé, des configurations d’objectifs plus créatives, ainsi que des flashs puissants, des réseaux de microphones et même des systèmes de mise au point laser. Ceux-ci exigent tous des modules de caméra plus gros.

Quand la conception de l’appareil photo dictera-t-elle la conception du téléphone elle-même?

La question est de savoir quand la conception de l’appareil photo dictera-t-elle la conception du téléphone elle-même? Les fabricants de téléphones vont-ils apporter des modifications matérielles au dispositif de style dalle afin de s’adapter aux systèmes de caméras de haute technologie? À quoi cela ressemblerait-il? Les consommateurs y iraient-ils?

Nous avons vu quelques exemples. Le Nokia PureView 808, datant de 2012, est l’un de ces appareils. Le 808 a mis l’accent sur la conception de l’appareil photo, ce qui a conduit à un téléphone volumineux. Ensuite, il y avait le Samsung Galaxy S4 Zoom, qui était certainement un appareil photo d’abord et un téléphone ensuite. Ces appareils ont compromis l’expérience du téléphone pour fournir une meilleure imagerie, même si aucun n’a été un véritable succès sur le marché. Et c’est là que réside le hic.

En rapport: Caméra compacte vs fusillade sur smartphone – ce n’est même pas proche

Les acheteurs de smartphones donnent la priorité aux appareils dotés de grands écrans et de profils fins. Tant que c’est ce que veulent les consommateurs, les fabricants de téléphones leur donneront. De toute façon, les appareils photo point-and-shoot sont déjà en voie de disparition dans le monde de la photographie, évincés par les appareils photo de haute qualité que nous proposons désormais avec nos téléphones. Les fabricants de téléphones modernes n’ont pas grand intérêt à ramener les facteurs de forme 808 ou S4 Zoom.

Mais cela ne signifie pas que les fabricants de téléphones peuvent augmenter la taille du module de caméra à chaque génération qui passe. Y a-t-il un point de basculement? Qu’est-ce qui est trop gros? Finalement, nous atteindrons un point de rendements décroissants. Jusqu’à ce que nous le fassions, je m’attends à voir les modules de caméra pour smartphone continuer à croître en taille et en complexité.

Qu’en penses-tu?

