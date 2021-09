Les choix Amazon de Jade Roper Tolbert incluent des dupes de concepteurs Spot-On

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Comment ça tombe déjà ? Si vous avez l’impression que le changement de saison est venu de nulle part et si vous pensez que vous n’avez rien à porter, ne vous inquiétez pas car Bachelor in Paradise alun Jade Roper Tolbert avez-vous couvert. Elle a récemment partagé ses choix de mode d’automne via Amazon Live, déclarant aux acheteurs d’Amazon : “Il y a environ 40 choses au total, des accessoires aux vêtements en passant par les chaussures. Tout est destiné à être mélangé et assorti à différentes tenues. À partir de ces pièces, vous pouvez mettre ensemble des centaines de tenues. “

Des centaines de tenues !? J’adore le son de ça, mais je ne sais pas si mon compte bancaire le fait. Cependant, Jade a partagé: “J’ai des pièces à la mode et des options plus intemporelles. Tout est abordable et j’ai même quelques dupes de créateurs.” Et c’est juste une autre raison pour laquelle les fans de The Bachelor aiment Jade, elle est comme nous tous. Elle aime les bonnes affaires et n’a aucun problème à chercher le look moins cher. L’icône BIP a déclaré: “Ces bottes Steve Madden ressemblent à des bottes Gucci qui coûtent des milliers de dollars et celles-ci sont une sacrée affaire. Elles sont vraiment mignonnes.”

Discutant du reste de ses choix, Jade a déclaré: “Beaucoup de ces pièces sont intemporelles que vous pouvez continuer au fil des saisons au fil des ans.” Si vous voulez en savoir plus sur les incontournables de l’automne de Jade, continuez à faire défiler pour voir son haut de soirée, les lunettes de soleil qu’elle dit “des tonnes de filles célibataires ont”, et bien sûr, un tas de dupes de créateurs sur place .