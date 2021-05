Les choix d’actions de Sanjiv Bhasin pour les 5 prochains mois; voit Nifty à 15000, Bank Nifty près de 34250 d’ici la fin du mois de mai

Sanjiv Bhasin a déclaré qu’il était surpondéré sur les produits pharmaceutiques, les actions du secteur bancaire, entre autres.

Les indices de référence du marché boursier indien BSE Sensex et Nifty 50 ont été témoins de volatilité au milieu de la deuxième vague COVID-19. Pour cette raison, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) sont devenus vendeurs nets au mois d’avril, après avoir été acheteurs nets pendant six mois consécutifs. Sanjiv Bhasin, directeur de IIFL Securities Ltd, a déclaré à Surbhi Jain de Financial Express Online dans une interview que les États-Unis et d’autres marchés développés ont surperformé le mois précédent, ce qui a encouragé un transfert d’argent à court terme. En avril, les indices boursiers américains ont grimpé jusqu’à 5,4%, tandis que Sensex et Nifty ont chuté de 1,5%. Sanjiv Bhasin a déclaré qu’il était surpondéré sur les produits pharmaceutiques, les actions du secteur bancaire, entre autres. Voici des extraits édités de l’interview:

Les FII sont devenus des vendeurs nets et ont vendu des actions de Rs 10 000 cr en avril après être restés acheteurs nets pendant les 6 mois consécutifs. Qu’est-ce qui a alimenté la vente des FII en avril?

Peur et augmentation des cas de Covid dans la 2e vague. Cela s’explique également par le fait que les États-Unis et d’autres marchés développés ont surperformé, ce qui a entraîné un transfert d’argent à court terme avec des sorties de fonds ETF.

Comment voyez-vous les marchés boursiers indiens en mai? Voyez-vous plus d’inconvénients, quels secteurs les investisseurs devraient-ils surveiller?

Gamme limitée, car les fonds locaux soutiendront la baisse avec des ventes marginales par les investisseurs étrangers. Cependant, dès que vous atteignez un sommet dans les cas de Covid, ce qui pourrait être la deuxième semaine de mai, attendez-vous à un rallye de la semaine dernière qui pourrait vous ramener à 15000. La pharmacie, les métaux, les banques et les automobiles mèneront le rebond.

Un nombre record de comptes démat ouverts en FY21, vous attendez-vous à la même chose pour cet exercice et pourquoi?

Il n’y a pas de meilleure classe d’actifs que les actions pour le contexte indien au cours des 10 prochaines années, car la croissance rebondira fortement avec une croissance du PIB à deux chiffres, ce qui implique que dans toutes les classes d’actifs, les actions verront l’intérêt des particuliers croître de plus en plus.

Où voyez-vous les séries Nifty 50 et Bank Nifty en mai? Quelle serait une stratégie appropriée pour les commerçants?

Indice Nifty 50 au niveau de 15 000 à la fin mai et Bank Nifty proche de 34 250 niveaux. Faites un SIP (plan d’investissement systématique) dans des actions ou des indices sélectionnés.

Quels sont vos secteurs surpondérés et sous-pondérés? Quelles actions prévoyez-vous offrir des rendements décents dans un horizon de 3 à 5 mois?

Les secteurs surpondérés sont Pharma, Midcaps, Banques et Auto. Les secteurs sous-pondérés sont les métaux et la consommation discrétionnaire. Les meilleurs choix d’actions pour l’horizon de 3 à 5 mois sont Lupin, Escorts, RBL Bank, HDFC Bank, Tech Mahindra et NBCC (India) Ltd.

À l’avenir, quels facteurs stimuleraient les marchés boursiers et quels sont les principaux risques?

Manquer la prochaine vague de réouverture qui pourrait entraîner d’énormes dépenses de la part des consommateurs et générer d’énormes profits pour les entreprises indiennes, une liquidité mondiale en abondance et une énorme impulsion pour acheter des actions alors que les marchés mondiaux dirigés par les États-Unis atteignent de nouveaux sommets sans précédent. L’augmentation des cas persistants, la campagne de vaccination voyant des obstacles pourrait faire dérailler temporairement la reprise.

