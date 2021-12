Les choix de cadeaux de Cash Warren gagneront honnêtement toute la famille

Nous avons interviewé Cash Warren parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Certains des produits présentés proviennent de sa propre gamme de produits, Pair of Thieves. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Celui qui a dit que les gars ne sont pas doués pour les cadeaux ne s’est clairement pas rencontré Trésorerie.

Le père de trois enfants sait à quel point un beau cadeau peut rendre la saison des fêtes encore plus spéciale. Et en tant que co-fondateur de Pair of Thieves, Cash ne veut pas que les acheteurs des Fêtes oublient une nécessité dont les hommes ont toujours besoin.

« En moyenne, les hommes gardent une paire de sous-vêtements pendant sept ans … c’est environ six ans de trop », a expliqué Cash. « Pair of Thieves fabrique des produits dont les hommes ont non seulement besoin, mais qu’ils seront également ravis de recevoir. Bien que l’ouverture d’une paire de chaussettes ou d’une paire de sous-vêtements puisse ne pas sembler si excitante, je promets que ce seront les cadeaux qui s’habitueront le plus. «

Mis à part les essentiels de la mode, Cash ne déçoit jamais avec ses choix de cadeaux intelligents et uniques et cette année n’est pas différente. Achetez ses 17 articles impressionnants ci-dessous.