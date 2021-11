Les choix de cadeaux de Kyle Richards et Kathy Hilton sont réfléchis et abordables

Nous avons interviewé Kyle Richards et Kathy Hilton parce que nous pensons que vous aimerez leurs choix. Kyle et Kathy sont des porte-parole rémunérés du programme Amazon Live Influencer. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Si Kathy Hilton et kyle richard aime un produit, il suffit de l’essayer. Heureusement, les stars de The Real Housewives of Beverly Hills adorent partager leurs recommandations de shopping avec leurs amis, leur famille et leurs abonnés. Dans une interview avec E! News, les sœurs ont parlé de leur appréciation pour la page Amazon Gifts, d’autant plus qu’elles ont tant de membres de la famille à acheter. Kathy a expliqué: « Je suis très réfléchie avec ce que j’achète à mes sœurs. Elles sont faciles à acheter et j’aime ça. Mais cela peut devenir très difficile avec le reste de la famille. Vous devez vous rappeler que j’ai beaucoup d’enfants pour qui acheter des cadeaux, mes fils. J’ai un nouveau gendre. J’ai mon autre gendre, James. C’est beaucoup. Je suis content d’avoir Amazon. «

Kathy a dit en plaisantant à Kyle: « Votre liste de courses est facile pour toutes les filles », précisant: « Vous savez exactement ce qui est à la mode, ce qu’elles vont porter et ce qu’elles ont dans leur garde-robe. » Cependant, faire du shopping peut devenir un peu compliqué pour la mère de quatre enfants, qui a déclaré : « J’aime vraiment penser à qui est la personne. Je me torture en pensant et en analysant ce que les gens vont apprécier et ce que signifierait un cadeau pour quelqu’un. . Je consacre beaucoup de temps à la cueillette des cadeaux. » Et c’est pourquoi Amazon est si accrocheur pendant la saison des vacances.