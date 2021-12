Les choix de cadeaux de vacances Amazon de Lala Kent sont confortables, chics et utiles

Nous avons inclus ces produits choisis par Lala Kent parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Lala est une porte-parole rémunérée du programme d’influence d’Amazon. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

« En cas de doute, offrez-vous un cadeau utile ou confortable », Lala Kent conseillé dans son récent flux Amazon Live. L’acteur de Vanderpump Rules a partagé sa liste de choix de cadeaux de vacances pour tous les membres de sa famille.

Si « confortable, chic et utile » décrit l’ambiance de cadeau que vous recherchez, vous avez de la chance car Lala a sélectionné des articles de beauté, de mode et de maison qui sont tous économiques. Elle a même partagé certains des produits qu’elle a récemment achetés pour son nouvel appartement, des indispensables pour soulager le stress et des essentiels pour la sieste testés par sa fille Ocean.