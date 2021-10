Les choix de décor d’automne Amazon de Jade Roper sont festifs et abordables

in

C’est enfin l’automne, ce qui signifie que nous pouvons acheter de nouveaux vêtements, siroter des mélanges de café de saison et rehausser le décor de la maison. Lors d’une récente session Amazon Live, Bachelor in Paradise alun Jade Roper Tolbert a partagé ses choix de décoration d’automne, remarquant: “Dès que septembre arrive, vous devez commencer à sortir les trucs d’automne, les trucs de citrouille.”

Son mari tanneur tolbert a sonné: “Nous venons d’emménager dans une nouvelle maison et Jade a essayé de comprendre tout le décor de l’automne.” Jade a décrit ses choix comme “très neutres”, expliquant que vous pouvez “ajouter à votre décor ce que vous avez déjà”. Elle a dit: “Je voulais des trucs polyvalents, mais super jolis.” Et elle a définitivement livré. Continuez à faire défiler pour voir les choix Amazon de Jade et comment elle les stylise dans sa maison.