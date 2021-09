Les choix de mode Amazon de Paige DeSorbo sont adaptés au travail et à la mode

Nous avons sélectionné indépendamment ces offres et produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Étoile de la maison d’été Paige DeSorbo est devenu notre source d’inspiration pour les modes qui respectent le budget, les looks d’invités de mariage d’Amazon, les tenues complètes à moins de 100 $ et même pour nous aider à organiser nos maisons. La Bravolebrity sait ce qu’elle fait en matière de shopping, quelle que soit la catégorie. Et, tout comme le reste d’entre nous, elle adore rechercher des offres et elle adore faire du shopping sur Amazon.

“Cela peut être difficile d’être adapté au travail, mais aussi d’être à la mode”, a déclaré Paige lors d’une récente session Amazon Live. La fashionista a partagé ses looks préférés de retour au bureau et elle a partagé ses suggestions de style pour que vous n’ayez pas à vous soucier de votre prochaine tenue. Si vous souhaitez canaliser votre Paige intérieure lors de votre prochaine réunion, continuez à faire défiler pour voir ses choix de mode Amazon.