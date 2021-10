Les choses essentielles à éviter lors de la souscription d’un prêt personnel

Il est donc essentiel d’être clair sur les différents fondamentaux tout en concluant pour des prêts particuliers.

Les prêts personnels sont aujourd’hui devenus une option d’emprunt idéale pour répondre à des besoins monétaires urgents. Cependant, les prêteurs tiennent compte de certains facteurs cruciaux lorsqu’ils évaluent l’admissibilité d’une personne à un prêt personnel.

Le pointage de crédit est l’un d’entre eux. Avoir une bonne cote de crédit détermine la solvabilité de l’emprunteur et aide un prêteur à décider d’approuver ou non une demande de prêt. Avoir une bonne cote de crédit augmente les chances de l’emprunteur d’obtenir un prêt, alors qu’une mauvaise cote de crédit réduit cette chance. De plus, en optant pour un prêt personnel, il faut s’assurer de recevoir la meilleure offre possible, en comparant les taux d’intérêt des différents emprunteurs.

Madhusudan Ekambaram, PDG et cofondateur de KreditBee, déclare : « L’augmentation des prêts personnels est en augmentation, et la croissance peut également être attribuée à l’intégration efficace de la technologie, qui a permis aux particuliers d’obtenir des prêts facilement et en un rien de temps. Il est donc essentiel d’être clair sur les différents fondamentaux tout en concluant pour des prêts particuliers.

Voici quelques éléments à éviter lorsque vous optez pour un prêt personnel :

Montant du prêt : Les emprunteurs tombent dans le piège de l’endettement lorsqu’ils finissent par obtenir un prêt qu’ils n’ont pas les moyens de rembourser. Par conséquent, il est fortement recommandé d’emprunter le montant selon ses capacités de remboursement. Ekambaram dit : « Souscrivez un prêt que vous êtes sûr de pouvoir rembourser à temps. Selon la règle empirique, les IME des prêts personnels ne devraient pas dépasser 10 % du revenu mensuel net. »

Trop de prêts : Demander trop de prêts personnels pourrait nuire à l’emprunteur. Ekambaram souligne : « Une enquête sérieuse est effectuée lorsqu’un prêteur traite la demande d’un emprunteur, et elle apparaîtra sur son rapport de crédit. La cote de crédit de l’emprunteur peut en pâtir s’il y a trop de demandes sérieuses. Par conséquent, même si vous avez besoin d’argent tout de suite, demander trop de prêts personnels est une mauvaise idée. Dans une situation financière désastreuse lors d’une demande de prêt personnel, il faut demander un prêt personnel auprès d’un grand nombre de prêteurs.

Durée du prêt et IME : Ne pas trouver un équilibre entre l’ancienneté et les IME est l’une des plus grandes erreurs que les emprunteurs commettent en optant pour un prêt personnel. Par exemple, en tant qu’emprunteur, vous pouvez réduire vos IME en souscrivant un prêt à plus long terme. Bien que cela puisse aider à réduire le montant de votre remboursement mensuel et vous soulager du stress financier, gardez à l’esprit que cela peut également augmenter le total des intérêts que vous payez sur le prêt.

Ekambaram ajoute : « Pour éviter les risques, il faut apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur le processus de prêt particulier. Le point principal est que l’on devrait planifier, préparer et estimer leurs options avec un esprit clair pour maximiser leur succès fiscal. »

