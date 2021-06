Les choses explosent lors de la réunion du conseil scolaire sur le CRT, des arrestations sont effectuées – RedState ⋆ 10z viral

Les choses se passent ce soir dans le comté de Loudon, en Virginie, alors que les débats sur la théorie critique de la race et les problèmes transgenres dans les écoles s’intensifient. Plus de 200 parents se sont inscrits pour faire des commentaires publics lors d’une réunion du conseil scolaire local, et les choses sont devenues encore plus folles à partir de là.

(Connexes, les parents fatigués de l’Illinois laissent tomber quelques vérités gênantes sur le CRT au conseil scolaire)

Finalement, un attroupement illégal a été déclaré et plusieurs arrestations ont été effectuées.

Mise à jour: l’ancien sénateur de l’État de Virginie, Dick Black, s’est prononcé contre la théorie critique de la race lors de la réunion du conseil d’administration et la foule n’a pas pu rester silencieuse. Le conseil scolaire de Loudoun Co a déclaré que s’il y avait des éruptions comme celle-ci, ils mettraient fin aux commentaires publics pic.twitter.com/dx0oMAy1Fu – Gabriella Borter (@gabriellaborter) 22 juin 2021

Tout ce que la foule a fait, c’est applaudir pour soutenir le commentaire de quelqu’un. C’est littéralement l’étendue de leur « éruption », mais cela a suffi aux petits tyrans du conseil scolaire pour mettre fin à la réunion et impliquer les flics.

Des parents qui protestaient contre la théorie critique de la race ont fait irruption dans l’hymne national lorsque le conseil scolaire de Loudoun Co., en Virginie, a mis fin aux commentaires publics parce que la foule est devenue trop incontrôlable pic.twitter.com/qms00grIIj – Gabriella Borter (@gabriellaborter) 22 juin 2021

Deux arrestations effectuées lors de la réunion du conseil scolaire du comté de Loudoun, en Virginie, après qu’il a été déclaré rassemblement illégal et que certains parents ici pour protester contre la théorie critique de la race et une politique transgenre ont refusé de partir tout de suite #CriticalRaceTheory pic.twitter.com/dsZDrqJ0Gp – Gabriella Borter (@gabriellaborter) 22 juin 2021

Je vais dire quelque chose d’un peu controversé à droite, et si vous ressentez le besoin de me rôtir dans les commentaires, allez-y, mais voilà, les policiers ne sont pas vos amis.

Oui, vous pouvez soutenir la mission de la police et le travail généralement utile qu’elle accomplit, mais au final, vous ne pouvez pas lui confier la défense de votre liberté. Le pouvoir du gouvernement est omniprésent et la police finira par faire ce qu’on lui dit. Si la commission scolaire se déguise en dictateurs, la police suivra son exemple lorsqu’on lui demandera de disperser la foule. C’est ce que c’est, et nous avons vu que la réalité s’est révélée claire pendant la pandémie lorsque la police a été utilisée pour arrêter des personnes pour avoir exercé leurs droits fondamentaux.

Honnêtement, des scènes comme celle-ci sont dégoûtantes, non pas parce qu’il n’y a pas de situations où une foule doit être dispersée, mais parce que dans ce cas, la commission scolaire travaille pour ces parents et ces contribuables. Le moins qu’ils puissent faire est de s’asseoir là, de se taire et d’écouter ce qu’ils ont à dire pendant quelques heures. Au lieu de cela, en collaboration avec la police, ils ont vidé la pièce dès le premier moment où ils ont été mis mal à l’aise par ce qui se disait. C’est une mauvaise scène, et il faut finalement la réparer dans les urnes. Arrêtez d’élire ces personnes à des postes de pouvoir. Le comté de Loudon l’apprend à la dure.

Mais c’est aussi une victoire dans le sens où les choses débordent et la gauche ne peut plus cacher ce qui se passe. Les commissions scolaires à travers le pays sont confrontées à des quantités massives de refoulement, non seulement à cause des manifestations, mais aussi lors des élections. Les parents revendiquent leur droit de dicter à quoi leurs enfants sont exposés, et c’est une bonne chose pour la société. Le gouvernement n’est pas dieu et ne devrait pas fonctionner comme tel. Les gens qui paient les impôts qui paient les salaires des membres de ces commissions scolaires méritent d’être entendus, et pour la première fois depuis longtemps, cela se produit.