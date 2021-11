Les choses importantes à savoir avant d’opter pour un prêt festif cette saison

Il faut garder à l’esprit que les prêts doivent être remboursés, et qu’il y a des taux d’intérêt et plusieurs autres frais qui les accompagnent.

La saison des fêtes a été inondée d’offres de prêteurs offrant des prêts spéciaux à leurs clients. Prendre un prêt pendant la période des fêtes est assez courant car beaucoup attendent cette opportunité pour saisir la meilleure offre pour acheter une maison, une voiture, des bijoux, etc. à des taux d’intérêt bas. En outre, la saison des fêtes est également le moment où les banques proposent leurs offres de prêt spéciales sous forme d’exonération des frais de traitement, de frais réduits, de taux d’intérêt plus bas, etc.

Cependant, il faut toujours être attentif lors de l’emprunt, car l’idée des prêts festifs est d’encourager les gens à dépenser plus pendant la saison des festivals. Dans le même temps, contracter un prêt est également la meilleure option lorsque vous n’avez pas assez d’argent pour payer les choses essentielles. Pourtant, il faut prendre des précautions pour choisir le bon.

Lisez attentivement les conditions avant de finaliser le prêt

Il est important que l’emprunteur lise correctement les petits caractères des conditions générales et de la politique de confidentialité et les comprenne pour éviter tout problème à l’avenir. Beaucoup de ces offres festives sont souvent assorties de clauses spécifiques telles qu’une cote de crédit élevée, la profession de l’emprunteur, un prêt émis jusqu’à un certain montant seulement, etc. De plus, soyez prudent car parfois il peut y avoir divers frais cachés liés au prêt. Aussi, comprenez tous les détails, y compris le calendrier de remboursement et les frais impliqués.

Comparez l’offre et les taux d’intérêt avec d’autres banques

Les avantages des prêts festival diffèrent d’une banque à l’autre. Il est donc préférable de faire une comparaison fine de chaque offre de prêt avant d’en finaliser une. Pendant la saison des fêtes, les banques proposent des offres telles que des pièces d’or gratuites et d’autres choses similaires pour les acheteurs de prêts immobiliers. Au lieu de vous laisser entraîner dans de telles offres dénuées de sens, vous devriez plutôt regarder les taux d’intérêt, la durée d’occupation et les frais associés à une offre de prêt. Vous devez comparer les offres en fonction de ces attributs afin d’obtenir la meilleure offre.

De plus, en gardant un œil sur les taux d’intérêt, les emprunteurs peuvent choisir l’accord de prêt le plus approprié, en fonction de la capacité de remboursement et de la planification financière. Plus le taux d’intérêt est bas, plus la mensualité que vous devrez payer sera basse. Vérifiez les taux d’intérêt pour les différents mandats et déterminez ensuite celui qui vous convient le mieux

Ne pas trop emprunter

N’empruntez que lorsque vous en avez besoin, car conserver une finance saine est également important pour votre croissance globale. Par conséquent, il est toujours avantageux de considérer les circonstances et ensuite de faire un choix. Il faut garder à l’esprit que les prêts doivent être remboursés, et qu’il y a des taux d’intérêt et plusieurs autres frais qui les accompagnent.

S’abstenir de contracter plusieurs prêts à la fois

Prendre plusieurs prêts en même temps augmente le risque de défaut de paiement, ce qui pourrait influencer la cote de crédit et réduire votre admissibilité à de futurs prêts. Il est suggéré de combiner tous vos besoins financiers en un seul prêt et de mieux gérer vos finances.

Vérifiez si vous avez besoin de ce prêt maintenant

Un prêt avec des offres attractives ne doit pas être la raison pour laquelle vous faites le saut. Un prêt doit être remboursé avec intérêts. Par conséquent, reconnaître vos besoins et vos désirs avant de demander un prêt peut vous aider à faire le bon choix. Un prêt est préférable lorsqu’il est contracté pour vos besoins essentiels. Une offre sur le prêt du festival est un édulcorant pour la célébration si des décisions d’emprunt éclairées sont prises. Empruntez en fonction de votre capacité de remboursement pour éviter tout type de piège de la dette.

Le festival est une merveilleuse opportunité si vous avez hâte de contracter un prêt important. Les banques abaissant les taux d’intérêt pour les personnes ayant de bonnes cotes de crédit, les prêts immobiliers et les prêts automobiles peuvent devenir moins chers pour les personnes en bonne santé.

par, Bhaskar Karkera, chef de Wheels, AU Small Finance Bank

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.