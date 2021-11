Les choses les plus folles et les plus Cardi B que Cardi B ait jamais dites

Cardi B devient honnête à propos de la « livraison folle » du bébé n ° 2

Cardi B a sa propre manière spéciale avec les mots.

Au fil des ans, la star de la musique est devenue aussi célèbre pour ses tubes que pour sa langue vernaculaire unique. Est-ce que okuuuurrrr vous dit quelque chose ? Notre point exactement.

Avec une liste de slogans, la hitmaker de 29 ans a développé un langage qui lui est propre et n’a pas peur de s’exprimer avec. Dès qu’elle lance une phrase avec « Tu veux savoir quelque chose ? » nous voulons absolument savoir. Le résultat habituel ? Certaines des extraits sonores les plus fous, parfois choquants et définitivement divertissants d’Hollywood.

Et, heureusement pour les fans, elle organise les 2021 American Music Awards le 21 novembre – une soirée que nous pouvons garantir sera remplie de moments OMG et de plaisanteries hilarantes du rappeur « WAP ». Donc, en préparation de la remise des prix annuelle, diffusée sur ABC, revenons sur, eh bien, les choses les plus Cardi B que Cardi B ait jamais dites.