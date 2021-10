Les choses ne pourraient pas être mieux pour l’AFC Bournemouth

Après la déception de la saison dernière, les fans de Bournemouth étaient impatients de voir ce que cette campagne leur réservait après avoir nommé l’ancien manager de Fulham, Scott Parker. Avec leur équipe de haute qualité restée en grande partie intacte au cours de l’été et avec le club faisant de nouvelles recrues passionnantes, les choses s’amélioraient pour les Cherries. Il est sûr de dire que pratiquement toutes les décisions prises par l’équipe en vue de la saison 2021/22 ont bien fonctionné jusqu’à présent, et l’équipe de la côte sud compte actuellement six points d’avance sur le championnat (ayant joué un match de plus que la plupart des les équipes en dessous d’eux) et sont cinq points mieux lotis qu’ils ne l’étaient au même stade la saison dernière.

L’AFC Bournemouth a une saison presque parfaite jusqu’à présent

D’excellents résultats accompagnés de performances agréables

De toutes les façons dont les choses se passent si bien pour Bournemouth, leurs résultats sont peut-être les plus évidents.

Les hommes de Scott Parker sont la seule équipe de l’EFL à rester invaincue jusqu’à présent cette saison, avec neuf victoires et quatre nuls à leur actif après 13 matches. Cela leur donne 31 points sur 39 possibles, un record impressionnant qui les met sur la bonne voie pour remporter la ligue s’ils peuvent continuer dans une forme aussi impressionnante.

De plus, les Cherries ont montré un vrai caractère dans toutes leurs performances en championnat sous Parker. Ils ont eu tendance à contrôler les matchs, leur possession de 74% contre Bristol City samedi étant le troisième plus élevé d’un match de championnat cette saison, et cela leur a permis d’utiliser pleinement la qualité dont ils disposent dans leur équipe. Bien que le score dans aucun de leurs matchs n’ait suggéré la domination des Cherry, un examen plus approfondi des statistiques et un visionnage du match en temps réel montrent que leurs affichages ont en fait été largement dominants. Pour en revenir au match contre Bristol City, un score final de 2-0 en faveur de Bournemouth ne montre pas comment ils auraient pu – et probablement dû – en marquer quatre ou cinq.

Là où ils n’ont pas dicté la possession, l’équipe de Parker a quand même réussi à obtenir des résultats. Par exemple, lorsqu’ils ont joué à Stoke City mardi soir, c’est une performance graveleuse et le but d’un braconnier de Dominic Solanke plus que toute autre chose qui leur a valu la victoire. De plus, après avoir pris du retard sur Sheffield United nouvellement relégué lors d’un match au Vitality Stadium plus tôt ce mois-ci, les Cherries ont fait demi-tour presque immédiatement en marquant deux fois de suite, et à dix minutes du but des Blades, c’était 2-1 à Bornemouth.

Les Cherries ont également une fiche défensive très impressionnante, n’ayant encaissé que huit buts en championnat cette saison. L’équipe de Parker a presque passé les dix dernières heures de football à l’extérieur sans encaisser de but. Il y a eu plus de 580 minutes de jeu depuis que le ballon a volé pour la dernière fois dans le filet de Bournemouth alors qu’ils étaient sur la route, un record qui remonte au 14 août, le deuxième match de la saison.

Une équipe talentueuse avec un équilibre parfait entre jeunesse et expérience

Alors que les résultats montrent que Bournemouth a connu du succès depuis août, son équipe donne des raisons de croire que cela peut être maintenu tout au long de la saison.

Alors que des joueurs clés comme Nathan Ake, Callum Wilson et Arnaut Danjuma ont tous quitté le Vitality Stadium depuis la relégation des Cherries de la Premier League en 2020, l’équipe de cette campagne est sans doute la plus sympathique – et potentiellement la meilleure – qu’ils aient jamais eue.

Jefferson Lerma, Philip Billing, Lewis Cok, Dominic Solanke et David Brooks restent tous sur la côte sud et jouent tous un rôle essentiel dans le succès de l’équipe. Parallèlement à ces noms reconnaissables, de nombreux ajouts fantastiques ont été apportés à l’équipe au cours des 12 derniers mois. Ben Pearson, Ryan Christie, Gary Cahill et Jamal Lowe font partie de ceux-ci et se sont tous avérés être d’excellentes signatures. L’expérience apportée par Cahill a été particulièrement précieuse pour les Cherries cette saison, créant un formidable partenariat avec Lloyd Kelly au cœur de la défense.

De plus, les diplômés de l’académie Jaidon Anthony, Jordan Zemura et Gavin Kilkenny sont tous devenus des éléments importants de la première équipe de Dean Court. Anthony et Zemura en particulier ont réussi à obtenir des places régulières dans les onze de départ cette saison, tous deux ayant incroyablement bien performé et fait une réelle différence sur le terrain.

Il semble également y avoir une réelle alchimie entre l’équipe de Bournemouth en ce moment, comme en témoigne la façon dont ils se sont regroupés pour soutenir son coéquipier David Brooks, qui a récemment reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin.

Avec ce mélange de jeunesse prometteuse et d’expérience de haut niveau au sein d’une équipe aussi unie et pleine de talent, Bournemouth allait toujours avoir une saison réussie, et avec Scott Parker, un manager incroyablement accompli, faisant un travail superbe de direction du navire, c’est On peut dire sans se tromper que les Cerises devraient avoir un bon reste de la saison en réserve.

