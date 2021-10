Les choses ne s’améliorent pas pour Michael Cuisance et Marc Roca du Bayern Munich

Les milieux de terrain du Bayern Munich Michael Cuisance et Marc Roca sont dans une situation difficile.

Étant coincés derrière Thomas Müller, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Marcel Sabitzer, Corentin Tolisso et Jamal Musiala comme options de milieu de terrain dans la formation 4-2-3-1 du Bayern Munich, Cuisance et Roca sont vraiment enterrés.

Par botteur, les choses ne s’améliorent pas non plus. Lorsque la question a été posée de savoir comment les choses changent avec tous les joueurs internationaux de retour sur le campus, le point de vente allemand n’a pas prévu beaucoup de temps de jeu à venir :

Les premiers candidats à la destitution étaient Marco Roca et Michael Cuisance, dont les perspectives ne se sont probablement pas améliorées au cours des deux dernières semaines. Cuisance rentré de son prêt d’un an infructueux à l’Olympique de Marseille cet été, un nouveau club n’a pas été trouvé pour le Français (contrat jusqu’en 2024). Le milieu de terrain a déjà son avenir au Bayern derrière lui, et la prochaine tentative de changement débutera en hiver.

Roca est vu d’une manière un peu plus différenciée. L’Espagnol voulait faire une nouvelle tentative sous Nagelsmann cet été, mais a ensuite raté toute la pré-saison en raison d’une blessure. Maintenant, il doit s’aligner au milieu de terrain derrière Kimmich, Goretzka, Sabitzer et Tolisso. Cela reste difficile pour lui aussi, malgré sa fine technique, son jeu de position et sa rapidité d’action sont considérés comme ayant besoin d’être améliorés.