Max Verstappen n’est pas encore en train de dégager une place pour le trophée du championnat des pilotes, concédant que « les choses peuvent mal tourner très vite ».

Avec quatre courses restantes, il reste 107 points en jeu, ce qui signifie qu’il est encore temps pour que l’élan s’inverse – et cela a presque été le cas au Mexique.

Bien que beaucoup s’attendaient à ce que Verstappen domine les qualifications, cela a mal tourné pour Red Bull lors de son dernier tour chaud car son coéquipier Sergio Perez a fait une erreur et Verstappen a annulé un résultat.

Malgré cela, le Néerlandais a pris d’assaut le départ de la course de 71 tours de dimanche pour prendre la tête dans le virage 1 dans le premier tour. Il a remporté la course avec 16 secondes d’avance sur Lewis Hamilton.

Il s’agissait de la neuvième victoire du pilote Red Bull cette saison, portant son avance au classement à 19 points.

Mais alors que Verstappen a remporté la moitié des grands prix de cette année, il reconnaît qu’il reste encore un long chemin à parcourir dans la saison.

« Ah non, il y a un long chemin à parcourir », a-t-il déclaré.

« Bien sûr, ça a l’air bien, mais ça peut aussi changer très vite mais j’attends le Brésil avec impatience. J’y ai aussi de très bons souvenirs.

Il a ajouté : « Je ne crois pas à l’élan.

« Donc, à chaque course, nous devons essayer de régler les détails et nous ne l’avons pas fait hier [qualifying], donc vous savez, les choses peuvent mal tourner très rapidement, ou peuvent aller bien.

« Donc, ça va être vraiment serré et excitant jusqu’à la fin. Cela a toujours été une très bonne piste pour nous, donc je m’attends à ce que le Brésil ne soit pas comme il était aujourd’hui.

Quant à Hamilton, il convient que le dernier chapitre n’a pas été écrit.

Le septuple champion du monde, cherchant à établir un nouveau record de huit couronnes de pilotes, a déclaré : « Je veux dire, il y a encore quatre courses, il y a encore… évidemment 19 points, c’est beaucoup de points et je 10ème victoire ? Donc, vous savez, il a eu beaucoup de victoires cette année.

« Je pense qu’aujourd’hui, avec leur vitesse supérieure, s’ils devaient porter cela dans les prochains, nous pourrions avoir des ennuis – ou nous aurons des ennuis.

« Mais si nous… je ne sais pas s’ils porteront… utiliseront cette énorme aile qu’ils avaient aujourd’hui, naturellement nous le saurons quand nous y serons mais j’espère que nous serons plus proches.

Lorsqu’on lui a demandé si le Brésil était une victoire incontournable, le joueur de 36 ans a répondu : entrer dans la dernière course et la course avant cela et avant cela et ici ce week-end.

« Mais c’est juste, vous savez, qu’ils sont tout simplement trop rapides, alors nous leur donnons absolument tout ce que nous avons, mais malheureusement, ce n’est pas suffisant pour le moment pour rivaliser avec eux. »

Red Bull a réduit son déficit par rapport à Mercedes dans le championnat des constructeurs à un seul point avec son double podium du GP du Mexique. Sergio Perez a terminé troisième du jour.