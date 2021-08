Les choses que nous faisons | Critique de livre : Les choses sont contre nous par Lucy Ellmann

Le sentiment anti-américain règne dans le livre de Lucy Ellmann, et la crise afghane ne fait qu’enfoncer le clou (Verified UGC via AP)

Quelqu’un est furieux.

Nous avons compris.

Il y a de quoi être en colère. Changement climatique, pauvreté, faim, maladie, inégalités, racisme, sexisme, terrorisme, autocraties, guerre, viol, exploitation… et Trump.

Ah, Trump. Telle est l’ampleur de la frustration envers l’ancien président que l’auteur Lucy Ellmann donne ses adjectifs aux chiffres de Trump pour “atténuer les abus verbaux”. “Trump, par exemple, est un perdant de 15, 17, 3, 12, 13, un froid de pierre, 18 et le 19, 14, 16 o.” 15 est stupide, 17 est ignorant, 3 est de troisième ordre, 18 est faux, et ainsi de suite. Vous comprenez la dérive, n’est-ce pas ?

Et bien que Trump soit peut-être révolu, espérons-le, toute la population américaine obtient un énorme coup de pouce dans le nouveau livre d’Ellmann, Things Are Against Us. Et, l’auteur évacue-t-il! Exemple : « Les Américains sont totalement inconscients du passé et de l’avenir. Aussi, le présent… Sont-ils simplement sous-éduqués, endoctrinés, chroniquement indifférents, hypnotisés ou trop occupés à gagner de l’argent ? Consumés par le consumérisme, ils se vautrent dans les treillis de l’armée et l’estime de soi, convoitant la prochaine dynamite Apple doodad ou un AK-47, un écran plasma et quelques Nikes. Ils ont inquiété tout le monde et ruiné la terre, tout cela pour pouvoir se pavaner, faire preuve d’insouciance, boire de la bière… engloutir des Sloppy Joes… et choisir un nouvel euphémisme pour l’excrétion chaque année.

D’une manière tordue, beaucoup riaient avec sa description de l’Amérique comme “un enfer d’exaltation et de hamburgers et de dépendances aux opioïdes et de maisons en carton et d’idées factices”. Avec la crise afghane qui se déroule, beaucoup diraient qu’elle a mis le doigt sur la tête.

La plupart des essais du livre ont déjà été publiés, à l’exception de trois. Le livre commence par le meilleur d’entre eux, Things Are Against Us. Qui ne serait pas d’accord pour dire que les “choses” SONT contre nous. Des tiroirs qui collent aux vêtements qui rétrécissent ou aux tapis qui se fanent ou aux allumettes qui ne s’allument pas, les choses sont là pour nous. « L’obstination, l’indifférence, l’incorrigibilité des CHOSES ! La récalcitrance des CHOSES. Tant de CHOSES désobéissantes et insurmontables. LES CHOSES vous trompent. LES CHOSES vous rendent perplexe. LES CHOSES s’épuisent sur vous.

Et alors que personne n’aurait une blague à faire sur la pandémie actuelle ou à trouver de l’humour dans la situation, Ellmann fait comprendre l’absurdité de tout cela en s’interrogeant : « Quelle meilleure preuve de la méchanceté des CHOSES qu’une pandémie virale ? Les virus ne sont même pas vivants, dans aucun sens que nous puissions comprendre. »

D’une honnêteté rafraîchissante, d’un sarcastique brûlant et d’une colère furieuse, l’auteur est prêt à remettre en question de nombreuses données. Un mauvais lecteur qui planifie des vacances sera très mal vu pour avoir même osé penser à voyager. L’adolescent moyen qui ouvre les yeux sur les médias sociaux à la première heure chaque matin est appelé « les personnes les plus malheureuses de la planète », définissant l’égocentrisme des humains amené à saturation avec l’avènement des téléphones portables. Il y a un chapitre dénonçant même l’électricité, lui reprochant la stagnation de la main humaine. “Il est capable de bien plus que de simplement envoyer des SMS, faire glisser une souris ou séparer le Velcro”.

Si le lecteur ne s’évade pas, elle apprécie sûrement beaucoup cette tirade. Et ça continue. Le sens se trouve là où la plupart ne l’auraient jamais trouvé. Par exemple, le film Spellbound est considéré comme un film MeToo d’il y a 75 ans. La plupart des personnages de la vedette d’Ingrid Bergman et Gregory Peck, selon l’auteur, sont « fous » et la vraie folie enfouie dans le film est la misogynie.

Le point de vue d’Ellmann sur certaines choses trouverait un écho immédiat auprès de nombreux lecteurs qui se trouvent inadaptés aux notions prescrites de normalité. Comme la féminité. Quelque chose d’aussi petit qu’un soutien-gorge donne matière à réflexion. « Les hommes ont réussi à érotiser les soutiens-gorge, mais ILS N’ONT PAS À LES PORTER ». Comment il révèle les nombreuses couches du comportement féminin et les divisions entre elles. Il y a un camp cédé à la vanité, où l’image et l’apparence dictent les choix de vie et les comportements. Appelez cela le soutien-gorge sexy à armatures, le camp à talons hauts pour l’amour des stéréotypes. Ensuite, il y a l’autre côté, beaucoup plus vaste, où l’appel au glamour a été supprimé par le poids de la routine quotidienne et l’effort de tout cela. Sont-elles moins belles, les Janes unies ? Moins féminin, moins désirable, moins femme ? Qui décide ça ?

Ce qui nous met en colère. La colère est un inadapté. La colère n’est pas normale, du moins c’est ce qu’on nous dit. Le tribut que cela prend sur nos vies, notre santé. Il existe des cours de gestion de la colère. Il n’est pas surprenant que l’application numéro un de l’année ait récemment été « Calm ». Nous ne sommes pas censés être en colère. Ah non non non.

L’indignation n’est pas pour « nous ». Laissez les quelques là-bas continuer. Ils ont été étiquetés de toute façon. Comme Ellmann, qui se fait troller comme étant « ignorant », « un connard », ou même dit par les lecteurs : « J’en avais fini avec Lucy Ellmann… »

Mais pouvons-nous en finir avec l’indignation, surtout à l’époque où nous vivons ? La réponse est assez claire.

Les choses sont contre nous

Lucie Ellmann

Picador Inde

Rs 499, Pp207

