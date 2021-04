Les choses se compliquent pour Pablo Lyle; Nouvelle accusation tombe – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Un seau d’eau froide est tombé sur Pablo Lyle et c’est que plus de deux ans après avoir attaqué un homme majeur en raison d’un problème de circulation et qu’il est décédé quelques jours après cet événement, les choses à l’acteur n’a pas été à tout est favorable, car il n’a pas pu être poursuivi, en raison de la pandémie, reste en probation et est accusé d’homicide involontaire, mais les choses ont empiré.

Et il a été annoncé que le fils de Juan Ricardo Hernández, nom de la personne décédée après avoir reçu un coup de la part de l’acteur de “Mirreyes vs Godínez”, avait intenté une action civile contre Lyle et son beau-frère, Lucas Delfino, qui était également présente, en raison des événements survenus le 31 mars 2019.

Dans le document qui se trouve déjà devant le tribunal de Miami, le parent de la personne née à Cuba et qui porte le même nom, accuse l’acteur mexicain et Delfino d’actes criminels et d’homicide involontaire, pour lesquels il demande une compensation financière. dommages et dépenses que ces deux ont causés à sa famille.

Cela a été annoncé par le portail Telemundo et le programme Ventaneando, où il a été dit que les proches ont considéré que Lyle et son beau-frère les avaient privés des enseignements de Juan Ricardo, ainsi que de leur soutien financier, ils ont également considéré que le les dépenses qu’ils ont effectuées, d’abord à cause de l’hospitalisation, puis des funérailles et maintenant avec le paiement des avocats, cela leur a causé des problèmes financiers.

Le procès de Pablo Lyle reporté

En mars de cette année, un juge de Miami a donné plus de temps à Pablo Lyle pour préparer sa défense au procès.

La juge Marlene Fernández-Karavetsos a fait droit à la demande de l’avocat de Lyle, Bruce Lehr, et a reporté le début du procès du 15 mars au 7 juin, provisoirement.

Ce n’est pas la première fois que la date du procès est modifiée. Initialement, il était prévu pour février, mais également à la demande de Lyle, la justice a accepté de le reporter.

Cette fois, le report a eu lieu lors d’une brève audience du tribunal de moins de cinq minutes menée par Zoom, qui comprenait également l’autre avocat de Lyle, Philip Reizenstein, et la procureure Eileen Keeley.

Lyle, qui vit chez sa sœur à Miami, prétend qu’il est innocent. L’acteur du feuilleton mexicain «Mon adorable malédiction» et de la série Netflix «Yankee» porte un moniteur GPS à la cheville qui permet aux autorités de connaître ses mouvements 24 heures sur 24.

Depuis avril 2019, l’acteur n’est pas autorisé à travailler aux États-Unis.

Par: El Universal