Les choses se sont envenimées entre Trae Young et Kevin Durant

Parfois, sur le terrain de basket, tu deviens grand frère. Ça arrive.

Vous êtes peut-être bon, mais parfois il y a quelqu’un qui est plus âgé que vous, plus rusé que vous et tout simplement meilleur que vous. Et quand on s’aime l’un contre l’autre, ça se voit.

C’est ce qui s’est passé avec Kevin Durant et Trae Young lorsque les Hawks et les Nets ont joué vendredi soir. KD l’a juste grand frère. Il n’y a aucune honte à cela pour Young – c’est l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais ramassé un ballon de basket. Il fait ça à beaucoup de monde.

Mais vendredi soir, les choses sont devenues un peu plus physiques de la part de KD que d’habitude.

Tout a commencé avec cette séquence monstre au 4e quart



Tout a commencé ici, vraiment. Durant a rejeté le flotteur de Young, a fait basculer le rebond puis a frappé un gros pointeur à 3 points à l’autre extrémité.

C’était énorme et c’était vraiment le moment où les Nets rangeaient les choses.

La prochaine possession, les choses se sont chauffées



Durant a assumé la mission de garder Young et cela a extrêmement bien fonctionné en raison de sa taille.

Il refusait à Young le ballon en attaque. La garde des Hawks n’avait pas d’espace aérien avec Durant le poussant. Alors il a juste repoussé KD et il y a eu tout un moment entre eux deux.

Ouf, mon garçon.

C’était une chose tout jeu



Chaque fois que KD avait la mission de garder Young, il était un peu plus physique et utilisait sa longueur pour le déranger.

Voici un autre bloc de poursuite qu’il avait sur lui.

C’était tout l’amour, cependant



Il n’y a pas de boeuf entre eux deux. C’est juste du basket. Les choses se sont un peu échauffées. Il arrive parfois.

«Il voulait que je sorte de son espace et je respecte cela. Juste une partie du jeu. Rien de personnel, tout n’est que compétition.

C’est génial, mec. Il n’y a rien de mieux que d’être respecté par son grand frère. C’est ce que c’est de Durant à Young.

Honnêtement, c’est assez cool à voir.