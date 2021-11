Les choses vont bien au Bayern Munich sous Julian Nagelsmann, mais il y a quelques problèmes potentiels

Dans l’ensemble, vous auriez du mal à trouver quelqu’un mécontent du travail que Julian Nagelsmann a fait au Bayern Munich.

Mis à part un faux pas DFB-Pokal contre le Borussia Mönchengladbach, Nagelsmann a son équipe plutôt impressionnante. Ceci étant le football, cependant, il y a toujours des signes avant-coureurs de choses qui fonctionnent maintenant, mais qui ont une chance de dérailler.

Jetons un coup d’œil à quelques-uns de ces signaux d’alarme potentiels :

Rotation de l’équipe

Cette liste est profonde et talentueuse et avec cela vient la responsabilité de gérer les egos et les personnalités. Jusqu’à présent, les joueurs n’ont pas frappé les médias pour se plaindre de leur temps de jeu. Certaines histoires ont fuité (Marc Roca, Jamal Musiala, Marcel Sabitzer), mais aucun joueur n’a encore utilisé la presse pour exprimer son mécontentement. C’est une victoire majeure pour Nagelsmann, mais il semble que cette situation soit un peu ténue.

Quant à la rotation réelle de Nagelsmann, eh bien, cela laisse un peu à désirer. Cette saison est une corvée – même avec le DFB-Pokal hors de vue – et avec cinq sous-marins disponibles à chaque match, il semble idiot de ne pas utiliser chacun de ces emplacements pendant au moins 20 minutes par match. Le manager va devoir commencer à être plus libéral en remplaçant ou même en mettant au repos des joueurs comme Joshua Kimmich, Thomas Müller et Robert Lewandowski. On pourrait dire que ces trois joueurs détiennent la clé du succès de l’équipe et que les épuiser maintenant ne contribue guère à atteindre l’objectif ultime restant : un doublé.

Alignements flexibles

Plus vous regardez le Bayern Munich de Nagelsmann, plus vous réalisez qu’il veut désespérément jouer contre trois. Le tollé général contre une décision formelle a sans aucun doute influencé la décision de Nagelsmann d’opter pour cette configuration hybride. De temps en temps, vous entendrez même Nagelsmann appeler la défense à trois dans ses commentaires.

Cela pourrait éventuellement être problématique pour plusieurs raisons :

Alphonso Davies est essentiellement le joueur flexible qui se transforme en un ailier gauche offensivement, mais est étiqueté comme l’arrière gauche. Bien que cela aide à maximiser la capacité de Davies, cela a également tendance à laisser un trou béant dans la défense même après que le reste de la ligne arrière se soit déplacé. Même avec la vitesse électrique de Davies, ces courses de récupération ne sont pas toujours couronnées de succès, ce qui conduit intimement à beaucoup de difficultés pour marquer l’homme dans le dernier tiers de l’opposition. Bon nombre des buts autorisés par le Bayern Munich proviennent de ce type de brouillage désespéré. Les retombées offensives ne sont pas aussi drastiques, mais ont également des ramifications. Lorsque Davies pousse haut sur le flanc gauche, Leroy Sane pousse à l’intérieur dans un rôle de type Raumdeuter. Sane a très bien réussi avec cela, mais cela a créé du trafic au centre ces derniers temps et a causé des embouteillages alors que l’équipe essaie d’opérer de manière offensive. Avec l’ailier du côté opposé effectuant souvent de bonnes courses en diagonale dynamiques dans la surface de la surface (ajoutant au trafic au milieu), l’arrière central/arrière droit droit (souvent Benjamin Pavard, Niklas Sule ou Josip Stanisic), souvent pousse un peu large et un peu plus haut sur le terrain – créant parfois un écart de ce côté aussi.

Et après?

Jusqu’à présent, pendant la majeure partie de la saison, le Bayern Munich a extrêmement bien géré ces situations. Vous pouvez voir, cependant, où les deux sont un peu une poudrière à moins que de légers changements ne soient apportés.

Julian Nagelsmann continuera-t-il à monter sa propre main chaude ou commencera-t-il à faire évoluer ses rotations et son système ? Pour les fans du Bayern Munich, voir la réponse à cette question sera « À voir à la télévision ».