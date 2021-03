Les chrétiens seront-ils interdits en tant que policiers? Le législateur prend une décision ⋆ .

de WND:

Les croyants en Jésus disent être membres de groupes de « haine »

L’indignation s’est développée plus ou moins instantanément lorsqu’un législateur californien a proposé une interdiction de permettre aux chrétiens d’être des policiers.

Et maintenant il recule.

Le plan de l’assemblé Ash Kalra, D-San Jose, était AB 655 et aurait interdit à ceux qui sont affiliés à des «groupes haineux» d’être des officiers.

Le problème était que la définition de «groupe haineux» était extrêmement ouverte et aurait pu inclure la plupart des résidents de Californie.

Selon un rapport du Pacific Justice Institute Center for Public Policy, le projet de loi, tel qu’il a été présenté, «aurait exclu de l’application de la loi et soumis au licenciement toute personne associée à un« groupe haineux »», qui a été défini comme «toute organisation qui avait préconisé contre les droits constitutionnels fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. »

PJI a ensuite expliqué que tous «membres de toutes les églises et groupes qui soutenaient la proposition 8» seraient interdits parce que cela rejetait le mariage homosexuel.

En outre, le Parti républicain continue de soutenir officiellement le mariage traditionnel et AB 655 les interdirait.

«L’adhésion passée à elle seule aurait déclenché une enquête et une résiliation», indique le rapport.

PJI a rapporté que Kalra était tout de suite provocante, déclarant «que les personnes ayant des opinions sectaires n’avaient pas le droit de servir dans les forces de l’ordre.

«Mais lorsque des médias libéraux tels que The Sacramento Bee ont validé les préoccupations exprimées par le PJI-CPP et que des professeurs libéraux ont exprimé leur gêne, Asm. Kalra a annoncé à la fin de cette semaine qu’il modifierait l’AB 655 pour se concentrer sur les groupes violents et ne pas les assimiler à des groupes qui sont simplement en désaccord avec les vues de l’auteur sur l’interprétation constitutionnelle », a rapporté l’organisation.

Son chef, Brad Dacus, a déclaré: «Cette tournure remarquable des événements montre que lorsque nous nous exprimons et nous nous unissons pour nous opposer à des dépassements anticonstitutionnels, nous pouvons toujours effectuer des changements même dans des endroits bleu foncé comme la capitale de la Californie. Il est alarmant que certains de nos législateurs aient tenté d’exclure les conservateurs et les croyants des rangs des forces de l’ordre. Si nous et des groupes partageant les mêmes idées ne s’étaient pas prononcés contre cette indignation, elle serait très probablement devenue loi. Beaucoup de travail reste à faire sur cette question, car le projet de loi tente de diviser les gens en groupes de ceux appartenant à une classe protégée et ceux qui ne le font pas. Tous les citoyens doivent être à l’abri de la menace de violence, pas les quelques élus. »

En savoir plus @ WND.com